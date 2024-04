Quảng Trị ghi nhận nhiệt độ 44 độ C, sắp vượt ngưỡng kỷ lục

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay 28/4, Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 44 độ C. Dự báo ngày 29-30/4, nhiệt độ còn có thể cao hơn.

Mức nhiệt tại Quảng Trị hôm nay chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7/5/2023.

Lúc 13h hôm nay, nhiều địa phương ở Bắc và Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ vượt 41 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 41,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42,4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 42 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41 độ C, Tuyên Hoá (Quảng Bình) 41,7 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41,2 độ C.

Ngày 28/4, nhiệt độ cao nhất tại Quảng Trị lên tới 44 độ C. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trong khi đó, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục chìm trong nắng nóng gay gắt.

Trong vòng 24 giờ qua, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động 36 - 39 độ C. Riêng khu vực Đồng Phú (Bình Phước) nhiệt độ đã lên đến 40,2 độ C. Độ ẩm ở Nam Bộ tương đối thấp, dao động từ 35 - 50%, thấp nhất là Long Khánh - Đồng Nai chỉ khoảng 31,3%.

Trong ngày 28/4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất 35 - 39 độ C, có nơi đạt 40 độ C.

Các tỉnh, thành có nhiệt độ dao động 39-40 độ C gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An.

Trong vòng 72 đến 120 giờ tới, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất khu vực Nam Bộ lúc 15h ngày 28/4.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, dịp 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn này.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng khả năng giảm dần từ khoảng 1-2/5 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và từ khoảng 4-5/5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ đêm 30/4-7/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên, Nam Bộ, từ 4-5/5, nắng nóng khả năng suy giảm dần, Tây Nguyên chiều tối và tối có thể mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ xu hướng gia tăng trong thời kỳ từ tháng 5-7. Nắng nóng tại Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 5/2024 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C, có nơi cao hơn.

Ngoài ra, khô hạn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5/2024.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ từ tháng 5-7/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ. Tháng 5/2024, tổng lượng mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thiếu hụt 10-30%.