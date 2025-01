Quảng Ninh: Bắt giam 5 kẻ khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 56.000 tấn đá

(VTC News) -

Chiều 24/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm ‘cát tặc’ khai thác trái phép tài nguyên là đá đen trên địa bàn thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người có liên quan để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng

Các bị can gồm Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thường, Trần Văn Hải và Bùi Văn Quyết. Trong đó, Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987, trú tại khu Yên Hòa, phường Yên Thọ, TP Đông Triều hiện là bị can đang tạm giam trong vụ án tàng trữ, buôn bán, sản xuất hàng cấm là pháo nổ do Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý điều tra.

Nguyễn Văn Thường sinh năm 1989, trú tại khu Thọ Sơn, phường Yên Thọ, TP Đông Triều, Trần Văn Hải sinh năm 1989, trú tại khu Đức Sơn, phường Yên Đức, TP Đông Triều, Bùi Văn Quyết sinh năm 1986, trú tại thôn 7, xã Lại Xuân, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng đều là lao động tự do. Đoàn Thái Thanh sinh năm 1957, trú tại tổ dân phố 3, phường Trần Hưng Đạo, cùng TP Thủy Nguyên, kinh doanh tự do.

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Hiện trường các đối tượng khai thác trái phép đá đen.

Quá trình điều tra ban đầu, các bị can khai nhận, từ giữa năm 2023, Nguyễn Văn Thường liên hệ, đặt vấn đề với Nguyễn Văn Thái thực hiện khai thác đất, đá tại khu đất rộng khoảng 7,5ha tại khu Thọ Sơn, phường Yên Thọ (Đông Triều, Quảng Ninh) do Thái mua từ năm 2010 để bán kiếm lời, ăn chia lợi nhuận.

Thái biết rõ số đất, đá này không được cơ quan chức năng cấp phép khai thác nhưng vẫn cho Nguyễn Văn Thường cùng với Trần Văn Hải góp tiền mua xe tải, tổ chức lập bãi tập kết, lắp đặt hệ thống máy sàng, nghiền, sử dụng 2 máy xúc bánh xích, 1 máy xúc lật, 5 ô tô tải để phục vụ việc khai thác, bốc xúc, sàng, nghiền, vận chuyển đất, đá.

Số đá đen khai thác trái phép được Nguyễn Văn Thường bán cho Bùi Văn Quyết và Đoàn Thái Thanh đem đi tiêu thụ trái phép.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định số khoáng sản mà các đối tượng đã khai thác, tiêu thụ trái phép là 56.789,41 tấn đá đen.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra.