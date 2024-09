Quảng Ninh bác thông tin vớt được 16 thi thể buộc dây vào nhau

(VTC News) -

Cụ thể, qua công tác kiểm soát không gian mạng, lúc 10h ngày 10/9, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tài khoản Facebook “Song An hảisản” của bà Đ.T.H, trú tại thôn 3, xã Liên Hòa (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đăng tải nội dung nói về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau. Bài đăng có 114 lượt thích, 124 lượt chia sẻ.

Tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

UBND TP Cẩm Phả khẳng định, điều tra xác minh thực tế của Công an TP Cẩm Phả thì việc đưa nội dung thông tin trên Facebook “Song An hảisản” của bà Đ.T.H về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn TP Cẩm Phả là sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, bà Đ.T.H thừa nhận bản thân không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Thông tin thất thiệt do bà H. đăng tải.

Hiện, Công an TP Cẩm Phả đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

"Các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận nhất là trong thời điểm toàn thành phố đang dốc toàn lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra", UBND TP Cẩm Phả khuyến cáo.

Trước đó, qua rà soát, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phát hiện có trang Fanpage giả mạo Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh để kêu gọi quyên góp, ủng hộ sau bão số 3. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ để xử lý nghiêm và đề nghị người dân cảnh giác.