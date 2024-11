Quảng Nam: 1.241 đơn vị chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên

(VTC News) -

Theo BHXH Quảng Nam, trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện tương đối đảm bảo theo quy định.

Quyền lợi của người lao động và đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được giải quyết nhanh chóng, góp phần ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tính đến hết tháng 9/2024, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên toàn tỉnh là hơn 282,314 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Tính đến hết tháng 9/2024, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên toàn tỉnh là hơn 282,314 tỷ đồng (giảm 80,7 tỷ đồng so với tháng 8/2024). Trong đó, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của khối doanh nghiệp hơn 245,319 tỷ đồng.

Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị Hành chính - sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, cán bộ xã, phường, thị trấn,…hơn 19,195 tỷ đồng; số tiền chậm đóng BHYT của các đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng hơn 17,800 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên toàn tỉnh, có 1.241 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên (tăng 81 đơn vị so với tháng 8/2024), với số tiền chậm đóng hơn 157,502 tỷ đồng; trong đó có những đơn vị khó thu (các đơn vị giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động…) với số tiền chậm đóng hơn 38,564 tỷ đồng.

Riêng đối với những đơn vị, doanh nghiệp còn đang hoạt động có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 100 triệu đồng hoặc số tháng chậm đóng từ 12 tháng trở lên với số tiền trên 154 tỷ đồng.

Một số đơn vị, doanh nghiệp có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và số tháng kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, như: Công ty TNHH May Minh Hoàng II gần 9 tỷ đồng, Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An hơn 6,43 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Royal Capital hơn 6,41 tỷ đồng, Công ty CP Gạch men Anh Em DIC hơn 4,81 tỷ đồng, Công ty CP Tơ Lụa Quảng Nam gần 2 tỷ đồng, Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung hơn 1,76 tỷ đồng, Công ty TNHH Mai Linh Hội An trên 1,57 tỷ đồng, Công ty CP TM&XS Đá Quảng Nam hơn 1,42 tỷ đồng, Công ty TNHH May mặc XK Minh Hải hơn 1,25 tỷ đồng, Công ty TNHH Trường Gia An hơn 1,1 tỷ đồng,…