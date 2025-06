Quảng Bình vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp trong lực lượng Công an

Đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Bình do Đại tá Trần Quang Hiếu - Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị và vận hành thử nghiệm tại trụ sở Công an xã Phong Nha. (Ảnh: Công an Quảng Bình)