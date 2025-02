Quán cơm ở QL1 qua Phú Yên bị khách tố 'chặt chém': Chủ quán nói gì?

(VTC News) -

Liên quan đến thông tin quán cơm Tân Mai (ở QL1 qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị khách tố “chặt chém”, sáng 4/2, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tuy An đã đến quán cơm này để lấy lời khai, lập biên bản vụ việc trên.

Bà Ngô Thị Kiều Mỹ Trang - chủ quán cơm Tân Mai cho biết, thực tế hoá đơn tính tiền là 1.010 000 đồng nhưng sau khách chỉ trả 700.000 đồng cho bàn ăn 8 người.

Theo lời bà Trang, vào trưa 3/2, nhóm thực khách gồm 8 người, trong đó có 2 trẻ em đến ăn cơm. Khách gọi 2 tô cơm, 2 đĩa trứng chiên, 1 tô canh rau mồng tơi thịt, 1 đĩa rau muống, 1 đĩa mực xào.

Chính quyền huyện Tuy An làm việc với bà Ngô Thị Kiều Mỹ Trang.

"Lúc nhóm khách này vào thì trong quán rất đông khách. Sau khi khách gọi món, chúng tôi 'thương lượng' là 120.000 đồng/ phần/ người. Khi khách đồng ý, chúng tôi mới làm các món ăn trên. Nhưng đến khi đưa hóa đơn tính tiền thì khách nói 'không được tính 2 trẻ em' nhưng quán không chịu" - bà Trang nói.

Sau khi khách hỏi số tài khoản chủ quán thì chuyển khoản 700.000 đồng cho tất cả món ăn trên chứ không phải 1.010 000 đồng như khách đã thông tin.

Về việc nhân viên quán có thái độ thách thức với khách, bà Trang cho rằng 'không có sự việc trên vì quán rất đông khách, không có thời gian để đôi co'

Quán cơm Tân Mai - nơi bị tố 'chặt chém' khách.

Bà Trang giải thích thêm: "Quán này của gia đình tôi đã hoạt động rất lâu, từ trước ba mẹ tôi làm và giờ để lại cho con. Quán chưa đăng ký kinh doanh và không có niêm yết giá".

Thực tế hóa đơn 1.010 000 đồng nhưng khách chỉ trả 700.000 đồng.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, tài khoản "Bích Hồng" đăng tải thêm thông tin, sau khi phản ánh hóa đơn giá 1.010 000 đồng quá cao so với bàn ăn 8 người thì chủ quán có tính lại hóa đơn 690.000 đồng.

"Nay từ đầu ra hóa đơn 690.000 đồng thì bên tôi không ý kiến gì nhưng thái độ nhân viên không thể chấp nhận được. Sau khi 'lời qua tiếng lại' với chủ quán, chúng tôi mới được giảm giá 300.000 đồng" - tài khoản Bích Hồng chia sẻ.

Sau khi khách phản ánh, quán cơm này tính hóa đơn 'giảm' 300.000 đồng cho nhóm khách trên.

Trước đó, ngày 3/2 (mùng 6 Tết), trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài khoản "Bích Hồng" về việc cả gia đình đi đến quán cơm tên Tân Mai ở xã An Hiệp, huyện Tuy An ăn trưa bị "chặt chém".

Đồ ăn có 2 tô cơm, 2 đĩa trứng chiên, 1 tô canh rau mồng tơi thịt, 1 đĩa rau muống, 1 đĩa mực xào nhưng khi thanh toán hóa đơn là 1.010 000 đồng.

Ông Huỳnh Gia Hoàng – Chủ tịch huyện Tuy An cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc trên và chính quyền đang vào cuộc xác minh.