'Quái xế' chiếm đường, đua xe giữa ban ngày trên đại lộ Đông Tây

(VTC News) -

'Quái xế' đua xe trên đại lộ Đông Tây. (Clip: Diễn đàn Tây Nguyên)

Ngày 18/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã giao Đội Cảnh sát Giao thông xác minh thông tin hai thanh niên đua xe ở đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp).

Trước đó, ngày 17/3, trên mạng xã hội facebook lan truyền một clip hơn 20 giây ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên đang đua xe máy trên đại lộ Đông Tây.

Cụ thể, hai thanh niên này ngang nhiên dàn hàng ngang trong khi trên đường vẫn đang có các phương tiện khác lưu thông. Sau đó họ bắt đầu chạy đua với tốc độ "xé gió".

Sau khi clip được đăng tải, một số tài khoản facebook đã bày tỏ sự phẫn nộ, họ cho rằng những thanh niên này cần được giáo dục và xử lý kịp thời.

"Quái xế" đua xe trên đại lộ Đông Tây. (Ảnh cắt từ clip)

Đại lộ Đông - Tây dài gần 7 km, đi qua 4 phường, xã của TP Buôn Ma Thuột, điểm đầu từ phường Tự An (đường Lê Duẩn giao Đinh Tiên Hoàng) và điểm cuối giao quốc lộ 27 với đường vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Trước đó, trên tuyến đường này xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thanh niên và 1 thai phụ tử vong.

Cụ thể, khoảng 15h40 ngày 2/7/2023, thanh niên P.N.C (SN 2007, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô phân khối lớn di chuyển trên đại lộ Đông Tây.

Khi xe của C. chạy tới đoạn qua phường Tự An, do không làm chủ được tốc độ, đã va chạm với xe máy của chị N.T.H (SN 1999, trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. đang mang thai tháng thứ 5 tử vong. Thiếu niên C. cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng rất nặng.