Quách Ngọc Ngoan sau vỡ nợ: 'Tôi trở lại làm nghề không vì áp lực tiền bạc'

(VTC News) -

Sau 7 năm gần như rời xa màn ảnh để chọn cuộc sống bình lặng, Quách Ngọc Ngoan có năm 2025 hoạt động năng nổ với nhiều dự án. Tái xuất với hình ảnh hoàn toàn mới trong phim Tết Báu vật trời cho, nam diễn viên gốc Cà Mau gây chú ý khi lần đầu thử sức một vai diễn hài hước, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News những ngày cận Tết, anh trải lòng về sự trở lại của mình cũng như góc khuất trong suốt những năm dài "ở ẩn".

Trở lại với nghề vì khán giả

- Sau 7 năm vắng bóng, điều gì thực sự thôi thúc anh quyết định trở lại với điện ảnh vào thời điểm này?

Sự trở lại này phần lớn đến từ tình cảm của khán giả. Sau khi tham gia vài dự án trong năm 2025, tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, mong đợi. Tôi cảm thấy xúc động trước sự chân tình đó và nghĩ rằng mình cần phải tri ân bằng nhiều vai diễn mới.

Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh sau 7 năm "ở ẩn".

- Thị trường điện ảnh ngày càng sôi động và cạnh tranh hơn rất nhiều so với thời điểm anh tạm ngưng. Anh có cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với dàn diễn viên trẻ đẹp và tài năng hiện nay?

Áp lực là có. Thị trường hiện nay phát triển rất mạnh, các bạn trẻ rất đẹp và đa dạng màu sắc. Tuy nhiên, tôi thấy hạnh phúc vì các nhà sản xuất, đạo diễn vẫn tin tưởng giao cho mình những nhân vật phù hợp. Tôi coi đó là động lực để mình nghiêm túc và khắt khe hơn với chính mình.

- Anh nổi tiếng là người khá "kén" kịch bản. Tiêu chí chọn vai của anh khi trở lại với nghề có gì thay đổi?

Tôi vẫn giữ nguyên nguyên tắc là không chọn vai hời hợt. Tôi chỉ nhận những nhân vật mà mình cảm thấy có đủ cảm xúc và khả năng để lột tả. Sự khắt khe này không phải vì kiêu kỳ, mà là cách tôi tôn trọng khán giả. Tôi từng từ chối nhiều dự án lớn chỉ vì cảm thấy mình không thực sự "chạm" được vào nhân vật.

- Tại sao anh lại chọn "Báu vật trời cho" - bộ phim hài Tết thay vì một vai diễn gai góc sở trường?

Đây là cái duyên. Ban đầu tôi cũng đắn đo vì mình chưa diễn hài bao giờ. Nhưng nhân vật ông Thiên rất thú vị - kiểu "giang hồ vui tính", ngầu nhưng lại mang đến tiếng cười. Tôi muốn làm mới mình và mang lại năng lượng tích cực cho khán giả trong những ngày đầu năm 2026.

- Lần đầu đóng hài, anh vượt qua những bỡ ngỡ về "mảng miếng" hay nhịp điệu diễn xuất của thể loại này thế nào?

Tôi may mắn có sự hỗ trợ của những đồng nghiệp rất giỏi như La Thành, Võ Tấn Phát. Đặc biệt là La Thành, cậu ấy rất tinh tế, thường xuyên chia sẻ với tôi về cách tung hứng sao cho hiệu quả. Ngoài ra, sự khắt khe của đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng giúp tôi bám sát được tâm lý nhân vật mà không bị diễn "lố".

Quách Ngọc Ngoan nhận được tình cảm của khán giả khi trở lại với nghề.

- Việc từng được mệnh danh là "ngôi sao phòng vé" hay "nam thần màn ảnh" có khiến anh gặp áp lực về doanh thu khi trở lại đóng phim?

Từ khi làm nghề đến nay, tôi chưa bao giờ đặt áp lực đó. Ở Việt Nam, chưa ai dám chắc phim mình đóng sẽ thắng lớn về doanh thu. Thành công của một bộ phim cần "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Với tôi, quan trọng nhất là nhân vật của mình có chạm được đến cảm xúc của khán giả hay không thôi.

Không để tiền bạc chi phối công việc

- Cuộc sống của anh thế nào trong 7 năm "ở ẩn"?

Cuộc sống của tôi rất đơn giản, nhẹ nhàng. Mặc dù lúc đó cũng có nhiều khó khăn nhưng quan trọng là bản thân luôn cảm thấy bình yên thì sẽ tự biết cách sống chung với những trở ngại đó.

Tôi khẳng định mình không bị chi phối bởi tiền bạc khi làm nghề. Dù cuộc sống đôi khi có khó khăn, nhưng nếu nghệ sĩ để đồng tiền dẫn dắt vai diễn thì sẽ không bao giờ thăng hoa được. Quách Ngọc Ngoan

Tôi thích sự phóng khoáng, không ngại xuất hiện với vẻ ngoài bình dân. Tôi học hỏi phong cách của Leonardo DiCaprio rằng khi vào dự án thì cực kỳ nghiêm túc, đầu tư tối đa cho nhân vật, nhưng khi xong việc thì trở về làm một người bình thường, sống cuộc đời của chính mình.

- Tuy nhiên thời gian qua, có thể thấy anh cởi mở hơn trong việc sử dụng mạng xã hội. Vì sao vậy?

Trước đây tôi rất lười dùng mạng xã hội, còn hiện tại bắt đầu thay đổi. Tôi bắt đầu chăm chút cho fanpage và TikTok để cùng ê-kíp quảng bá phim. Tôi hiểu rằng đó là trách nhiệm của mình với dự án và là cách để xích lại gần hơn với những người yêu mến mình.

- Từng phải "ở ẩn" vì gặp biến cố vỡ nợ, phải chăng anh quay lại đóng phim vì vẫn gặp áp lực tài chính?

Tôi khẳng định mình không bị chi phối bởi tiền bạc khi làm nghề. Dù cuộc sống đôi khi có khó khăn, nhưng nếu nghệ sĩ để đồng tiền dẫn dắt vai diễn thì sẽ không bao giờ thăng hoa được. Tôi luôn muốn giữ sự tự do và cảm xúc thuần khiết nhất khi đứng trước máy quay.

Nam diễn viên chọn cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng.

- Có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ không trở lại làm diễn viên nữa?

Tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó. 7 năm qua dù không đóng phim nhưng tôi vẫn quan sát anh em đồng nghiệp, theo dõi những dự án. Tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè trong giới nên may mắn vẫn giữ được đam mê với nghề này.

Ngay khi từ Cà Mau lên TP.HCM để thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi đã xác định con đường của mình chỉ có đóng phim. Vì vậy nên đến khi già, đam mê điện ảnh vẫn còn thì tôi vẫn cứ hết sức cống hiến với nghề.

- Năm nay anh dự định sẽ đón Tết Bính Ngọ thế nào?

Tôi sẽ dành những ngày đầu năm từ mùng 1 đến mùng 5 để đi cinetour cùng đoàn phim. Đây là trách nhiệm và cũng là niềm vui của người diễn viên. Sau đó, tôi sẽ về quê Cà Mau đón Tết muộn cùng gia đình và các con. Đặc biệt, tôi sẽ đưa các con đi xem Báu vật trời cho vì đây là bộ phim hiếm hoi của bố mà các bé có thể xem được (cười).

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!