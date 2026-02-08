Vai diễn gây bất ngờ của Quách Ngọc Ngoan

(VTC News) -

Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn là một trong bốn dự án tham gia đường đua phim Tết 2026. Bên cạnh bộ đôi diễn viên chính là Tuấn Trần và Phương Anh Đào, sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan trong phim nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Tại buổi công chiếu sớm, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với tâm thế thoải mái nhưng cũng đầy trân trọng dành cho dự án đặc biệt này. Việc góp mặt trong bộ phim mang ý nghĩa riêng, khi đây là lần đầu anh tham gia dự án phim Tết với màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đó.

Quách Ngọc Ngoan lần đầu đóng vai hài trên màn ảnh.

Trong Báu vật trời cho, nhân vật Thiên do Quách Ngọc Ngoan đóng là trùm xã hội đen. Nhưng lối diễn và xây dựng tình huống hài hước khiến tuyến truyện này nhẹ nhàng hơn, mang lại tiếng cười.

Khi được hỏi về vai diễn hài đầu tiên trong sự nghiệp, Quách Ngọc Ngoan nói: “Đây là lần đầu tôi đóng phim Tết và cũng là lần đầu đóng vai hài hước như vậy. Tôi cũng tò mò xem ông Thiên trên màn ảnh sẽ thế nào. Tôi hy vọng mình đã mang được một chút niềm vui đến với mọi người”.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói anh xây dựng nhân vật ông Thiên là đại ca xã hội đen khác biệt, không thiếu cái uy nhưng lại khiến khán giả thấy thú vị và gây cười.

Trong bộ phim, Tuấn Trần - Phương Anh Đào tái hợp trong một câu chuyện tình cảm éo le khi có chung một đứa con nhưng cả hai đều không hề quen biết người kia. Khi phát hiện ra sự thật, cuộc sống của cả hai bị đảo lộn.

Báu vật trời cho có bối cảnh chính là vùng biển nên có rất nhiều cảnh quay ở bãi biển hoặc trên mặt biển. Các diễn viên phải đóng các cảnh đi tham quan bè cá, câu cá, bơi trên biển, thậm chí là rượt đuổi và đánh nhau trên biển đầy mạo hiểm. Họ tốn nhiều thể lực và bị say sóng nhiều trong quá trình làm phim.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần có một cái kết đẹp trong phim mới.

Chia sẻ thêm về dự án, đạo diễn Lê Thanh Sơn ví bộ phim như chuyến tàu dài ngày, và buổi ra mắt chính là lúc đoàn tàu ấy “cập bến” sau bao nỗ lực, trăn trở và thử thách. Với nam đạo diễn, đây không đơn thuần là buổi công chiếu, mà là thời khắc để nhìn lại chặng đường sáng tạo đầy gian nan nhưng đáng giá.

“Áp lực thì ai cũng áp lực. Tôi làm phim thương mại, yếu tố đầu tiên là phải có doanh thu. Với vai trò là đạo diễn, tôi vui khi thấy nhiều phim Việt đang ra rạp dịp Tết năm nay”, anh nói thêm.

Báu vật trời cho xoay quanh câu chuyện của Ngọc (Phương Anh Đào) là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để đổi gió và trốn chạy quá khứ, cô và con trai Tô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô.

Cuộc gặp gỡ ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Phim sẽ ra rạp vào ngày 17/2, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ.