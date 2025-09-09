(VTC News) -

Na là loại trái cây thơm ngon, giàu vitamin và khoáng chất, nhưng dù được đánh giá mang lại nhiều lợi ích tốt nhưng việc ăn na cũng cần phải thận trọng với một số nhóm người nếu không muốn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người mắc bệnh tiểu đường

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthline cho biết, quả na chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao, trong đó phần lớn là glucose và fructose. Đối với người bị tiểu đường, việc tiêu thụ quá nhiều na có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng, gây khó kiểm soát trong việc điều trị bệnh.

Theo một số nghiên cứu, người tiểu đường cần duy trì chế độ ăn uống với lượng đường thấp để tránh tình trạng đường huyết tăng đột ngột, gây ra các biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, cần hạn chế ăn na khi quá chín, vì lúc này hàm lượng đường càng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số đường huyết.

Quả na tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Người bị thừa cân, béo phì

Với hàm lượng đường và calo cao, na không phải là lựa chọn lý tưởng cho những người đang trong quá trình giảm cân.

Ăn nhiều na có thể khiến lượng calo nạp vào cơ thể vượt quá mức cho phép, dẫn đến tăng cân. Nếu bạn muốn duy trì vóc dáng, hãy cân nhắc thay thế na bằng các loại trái cây ít đường hơn như bưởi, ổi, hoặc dưa hấu.

Người có cơ địa nóng trong

Theo quan niệm dân gian, na có tính nóng. Việc ăn quá nhiều na có thể gây nóng trong người, dẫn đến các triệu chứng như mụn nhọt, rôm sảy và táo bón. Những người có cơ địa nóng trong hoặc đang gặp các vấn đề về da như mụn trứng cá nên hạn chế ăn na để tránh tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bị suy giảm chức năng thận

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Only My Health cho biết, na chứa hàm lượng kali khá cao. Mặc dù kali rất cần thiết cho cơ thể, nhưng với những người bị suy giảm chức năng thận, việc nạp quá nhiều kali có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Thận bị yếu sẽ không thể lọc và đào thải kali dư thừa ra ngoài, dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Tăng kali máu nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến chức năng tim, gây rối loạn nhịp tim và thậm chí là ngừng tim.

Do đó, người bị bệnh thận mãn tính cần thận trọng khi ăn na và tốt nhất là tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người có vấn đề về hệ tiêu hóa

Nhóm người có các vấn đề về hệ tiêu hóa, đặc biệt là những ai thường xuyên bị táo bón hoặc khó tiêu cũng nên hạn chế ăn na. Mặc dù na có nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, nhưng việc ăn quá nhiều có thể gây phản tác dụng.

Phần lớn chất xơ trong quả na là chất xơ không hòa tan, khi tiêu thụ quá mức có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, dẫn đến táo bón hoặc đầy bụng.

Đặc biệt, hạt của quả na có chứa độc tố annonacin, chất này có thể gây hại nếu nuốt phải hạt hoặc nếu hạt bị vỡ khi ăn. Do đó, khi tiêu thụ na, cần cẩn thận tránh nuốt hạt sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa.

Người dị ứng với trái cây nhiệt đới

Một số người bị dị ứng với các loại trái cây nhiệt đới, trong đó có na. Trong đó, các triệu chứng nổi mẩn ngứa, sưng môi, phát ban, hoặc thậm chí là khó thở, nghiêm trọng hơn là phản ứng phản vệ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Vì vậy, những người có tiền sử dị ứng với trái cây nhiệt đới rất nên cẩn trọng khi ăn na.