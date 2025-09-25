Quá khứ nhóm Ngũ Hổ Tướng: Người đạp xe hát dạo, người gặp biến cố sức khỏe

(VTC News) -

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng đang trở thành tâm điểm vì ồn ào quảng cáo trái phép cho trang web cá độ trong MV. Công an TP.HCM đã triệu tập các nghệ sĩ liên quan để làm rõ vụ việc.

Gồm 5 cái tên quen thuộc Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng, nhóm được ra đời, lấy tình anh em gắn bó 20 năm làm nền tảng. Tuy nhiên mỗi thành viên vẫn có thể theo đuổi sự nghiệp solo, chỉ khi có dự án chung mới tập hợp lại.

Thực tế, Ngũ Hổ Tướng là nhóm nhạc mới của showbiz Việt, chỉ mới được thành lập không lâu. 5 thành viên của nhóm có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, trải qua không ít sóng gió.

Ưng Hoàng Phúc từng muốn bỏ nghề vì biến cố sức khỏe

Ưng Hoàng Phúc là thành viên nổi tiếng nhất Ngũ Hổ Tướng. Trước đây, anh cũng từng là thành viên của nhóm 1088, ban nhạc nam nổi tiếng trong dòng nhạc trẻ Việt Nam. Sau khi nhóm tan rã, giọng ca sinh năm 1981 may mắn vẫn giữ được sức hút. Anh sở hữu loạt hit Thà rằng như thế, Người ta nói, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều...

Sau 15 năm sống chung với căn bệnh cột sống (từ 2001 đến 2015) và trải qua 4 ca phẫu thuật lớn nhỏ, anh từng có thời điểm bị bệnh tật “quật” cho tơi tả. Dư âm của những cuộc phẫu thuật kết hợp với bệnh tình khiến Ưng Hoàng Phúc gần như mất hết sức khỏe, nằm liệt giường vì lưng luôn trong tình trạng đau nhức. Vì căn bệnh, anh buộc tạm dừng sự nghiệp một thời gian dài.

Ưng Hoàng Phúc từng là giọng ca hàng đầu những năm 2000.

Suốt những năm tháng khó khăn, may mắn là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc luôn có người bên cạnh đồng hành cùng anh vượt qua lúc khó khăn, bế tắc đó là bà xã Kim Cương. Cả hai có với nhau 2 người con.

Sau thời gian gián đoạn sự nghiệp, nam ca sĩ trở lại, thành lập công ty riêng để tiếp tục phát triển âm nhạc.

Khánh Phương gặp thị phi kinh doanh

Thành viên thứ hai, Khánh Phương từng được mệnh danh là “hoàng tử ballad” thập niên 2000. Sau khi tách khỏi nhóm MP5, Khánh Phương bất ngờ nổi đình đám nhờ bản hit Chiếc khăn gió ấm.

Sau thời đỉnh cao, sự nghiệp âm nhạc của Khánh Phương không có nhiều dấu ấn. So với những giọng ca cùng thời, nam ca sĩ tuột dốc về danh tiếng, hoạt động lặng lẽ, chủ yếu diễn show nhỏ.

Khánh Phương từng là giọng ca được yêu thích giai đoạn 2007-2010.

Khoảng vài năm trở lại đây, tên tuổi Khánh Phương thường xuất hiện trên truyền thông bởi những ồn ào về đời tư, công việc kinh doanh.

Trong giai đoạn ít hoạt động nghệ thuật, Khánh Phương tham gia đầu tư chứng khoán. Hồi tháng 6/2023, nam ca sĩ bị phạt 245 triệu đồng vì mua bán "chui" cổ phiếu.

Tháng 10/2023, vợ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của một công ty bất động sản bị bắt giữ về tội lừa đảo tài sản. Thời điểm đó, Khánh Phương nói rằng ai sai thì người đó chịu, nếu bản thân sai phạm thì sẽ có pháp luật xử lý.

Từ năm 2024, nam ca sĩ trở lại hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng đi nước ngoài biểu diễn.

Lâm Chấn Huy đi hát dạo, phụ quán ăn

Hoạt động nghệ thuật 20 năm, Lâm Chấn Huy được nhiều người gọi là "vua nhạc sàn". Sinh ra tại mảnh đất miền Trung nhưng Lâm Chấn Huy lại nổi danh chủ yếu ở miền Tây. Anh sở hữu nhiều ca khúc như Nụ hôn và nước mắt, Đập vỡ cây đàn, Đắp mộ cuộc tình. Nam ca sĩ có thể hát cả nhạc trữ tình quê hương và nhạc trẻ, EDM.

Lâm Chấn Huy xuất thân từ nghèo khó.

Xuất thân trong gia đình rất khó khăn nên Lâm Chấn Huy không được theo học bài bản về âm nhạc như nhiều đồng nghiệp. Để có thể sinh sống và học tập tại thành phố, Lâm Chấn Huy phải làm thêm ở một quán cơm và đạp xe hát dạo ở các quán ăn.

Sau này, anh tham gia hoạt động trong các đoàn hát, đi lưu diễn khắp các tỉnh thành và có cơ duyên gặp được cố nghệ sĩ Tô Kiều Lan, cũng từ đây mà nghệ danh Lâm Chấn Huy ra đời.

Năm 2013, nam ca sĩ từng có khoảng thời gian sa vào ăn chơi, vùi mình trong bia rượu khi chia tay bạn gái gắn bó 8 năm. Cho đến khi người em thân thiết qua đời, anh mới thức tỉnh, tập trung phát triển sự nghiệp.

Dương Ngọc Thái ồn ào có con riêng với fan

Dương Ngọc Thái là đại diện của dòng nhạc trữ tình, bolero. Năm 2001, anh tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Gần 10 năm lăn lộn với sân khấu tỉnh, hội chợ, đám cưới, Dương Ngọc Thái mới được khán giả biết đến. Tính đến nay, anh đã phát hành 15 CD, 2 DVD và tổ chức 6 liveshow riêng.

Dương Ngọc Thái mất gần 10 năm để nổi tiếng.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nam ca sĩ cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Anh từng có con riêng với một fan nữ khi lưu diễn tại Úc. Khi đó anh chưa nổi tiếng, cuộc sống khá chật vật. Sau khi sinh con, bạn gái đưa con sang Úc định cư và mối tình kéo dài 8 năm kết thúc trong lặng lẽ.

Anh từng chia sẻ thẳng thắn trên sóng truyền hình với thái độ đầy trách nhiệm: "Đó là con tôi, tôi không bao giờ chối bỏ".

Sau này, anh kết hôn với ca sĩ Triệu Ái Vy. Ban đầu khi biết chuyện chồng có con riêng, vợ anh từng rất sốc, nhưng với tình yêu và lòng vị tha, cô đã chấp nhận để cùng chồng vun đắp tổ ấm.

Lưu Hưng sự nghiệp kém nổi bật

Mảnh ghép cuối cùng là Lưu Hưng, cũng là thành viên trẻ nhất nhóm. Lưu Hưng từng hoạt động trong nhóm FM, sau đó tách ra hoạt động solo. Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, nam ca sĩ sinh năm 1990 cũng ra mắt nhiều album, tuy nhiên sự nghiệp của anh cũng không quá nổi bật.

Lưu Hưng là em út của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Nhắc đến Lưu Hưng, khán giả nhớ đến nhiều hơn bởi câu chuyện tình cảm với ca sĩ Saka Trương Tuyền - cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long. Cặp đôi yêu nhau từ tháng 7/2021, thậm chí từng chụp ảnh cưới và lên kế hoạch làm hôn lễ.

Tuy nhiên đến tháng 11/2023, thông tin Lưu Hưng và Saka Trương Tuyền đã chia tay nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước nhiều lời đồn đoán, Lưu Hưng quan niệm rằng, luôn dành sự tôn trọng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và không muốn mượn chuyện tình cảm riêng tư để đánh bóng tên tuổi.