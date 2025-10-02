QNAP hợp tác cùng FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 1/10, FPT Services tiếp nhận và cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho các dòng sản phẩm QNAP được phân phối chính thức tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, khách hàng doanh nghiệp và cá nhân sẽ được trải nghiệm dịch vụ hậu mãi nhanh chóng, chuyên nghiệp và chuẩn toàn cầu.

Các trung tâm bảo hành của FPT Services tại 4 thành phố lớn bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng TP.HCM và Cần Thơ sẽ hoạt động trong khung giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy, nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

Ngày nay, dịch vụ bảo hành – sửa chữa không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng, mà còn là yếu tố then chốt để các thương hiệu công nghệ tạo dựng niềm tin và sự gắn bó dài lâu. Chia sẻ về lý do lựa chọn hợp tác cùng FPT Services, ông Lê Hải Triều, Giám đốc Kinh doanh của QNAP tại Việt Nam, cho biết: “FPT Services là một trong những đơn vị dịch vụ công nghệ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Việc hợp tác với FPT Services không chỉ giúp QNAP nâng cao trải nghiệm dịch vụ hậu mãi cho khách hàng, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc mang đến các giải pháp lưu trữ và hạ tầng mạng toàn diện tại thị trường Việt Nam. QNAP không ngừng đổi mới công nghệ, đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái bền vững, nhằm trở thành người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp và người dùng.”

Sự hợp tác giữa QNAP và FPT Services hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, đưa chuẩn mực hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam tiến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của QNAP tại thị trường này.

QNAP Systems, Inc. (Quality Network Appliance Provider) là tập đoàn công nghệ đến từ Đài Loan, dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ mạng (NAS), giám sát thông minh và hạ tầng mạng. QNAP luôn tiên phong đổi mới, mang đến các sản phẩm và dịch vụ giúp doanh nghiệp và cá nhân lưu trữ, bảo vệ, quản lý và khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả. Các thiết bị NAS của QNAP được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ ảo hóa, mở rộng mạng và quản lý đám mây, giúp người dùng tận dụng tối đa tài nguyên lưu trữ.