PVFCCo - Phú Mỹ xuất sắc hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025

(VTC News) -

Chiều 17/12, Phú Mỹ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 và Hội nghị người lao động năm 2026.

Năm 2025 đánh dấu một năm đầy thách thức với Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) khi đối mặt với nhiều khó khăn do biến động về kinh tế, chính trị trên toàn cầu, nguồn khí suy giảm, thiên tai lũ lụt, và thiết bị nhà máy ngày càng lão hóa. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia việt Nam (Petrovietnam) và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Phú Mỹ đã vượt qua áp lực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo của Đảng ủy TCT về kết quả công tác năm 2025 cho thấy, nhờ sớm nhận diện các khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Đảng ủy TCT đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động chuyên đề, lãnh đạo việc triển khai nhiệm vụ chính trị gắn chặt với kế hoạch sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thị trường và tổ chức lao động.

Ông Tống Xuân Phong - Uỷ viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - cho biết công tác chính trị tư tưởng là nền tảng góp phần giúp Tổng công ty ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh năm 2025.

Thông qua công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và chủ động thích ứng trước những biến động lớn của thị trường và điều kiện sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để TCT giữ vững ổn định và hiệu quả trong suốt năm 2025.

Công tác phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được Phú Mỹ đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Phú Mỹ đạt mức trưởng thành số 3.0, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều sáng kiến trên các nền tảng công nghệ cốt lõi, từng bước hình thành nền tảng quản trị hiện đại, hướng tới phát triển bền vững.

Ông Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty - cho biết, năm 2025 TCT chịu tác động mạnh từ biến động kinh tế khu vực và thế giới. Trong nước, dư cung phân bón, giá khí đầu vào tăng, thời tiết cực đoan, chính sách thuế xuất khẩu chưa được điều chỉnh phù hợp và cạnh tranh gay gắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước bối cảnh đó, với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Phú Mỹ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, sản xuất và kinh doanh; Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công nhân viên phát huy kinh nghiệm hơn 22 năm phát triển, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức.

Ông Phan Công Thành nhấn mạnh: Với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Phú Mỹ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức.

Trong năm 2025, Nhà máy Đạm Phú Mỹ luôn vận hành ổn định, an toàn, không để xảy ra sự cố dừng máy lớn. Phú Mỹ hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất urê trước 42 ngày và kế hoạch sản lượng NPK trước 95 ngày.

Trong lĩnh vực kinh doanh, từ ngày 1/1/2025, Tổng công ty đã áp dụng mô hình kinh doanh mới cho toàn hệ thống, qua đó phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. Đồng thời, Phú Mỹ luôn chủ động điều tiết giữa sản xuất và kinh doanh, kịp thời điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp với thị trường, thời tiết và mùa vụ.

Nhờ đó, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, Phú Mỹ vẫn hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; đặc biệt, đã hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và mục tiêu tăng trưởng doanh thu mà Tập đoàn giao.

Cụ thể, sản lượng sản xuất urê Phú Mỹ ước đạt hơn 885 nghìn tấn, bằng 110% kế hoạch quản trị; sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ ước đạt hơn 206 nghìn tấn, bằng 121% kế hoạch quản trị. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của Phú Mỹ ước đạt 16.300 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch tăng trưởng doanh thu Tập đoàn giao. Những kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực quản trị, điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt của Phú Mỹ.

Ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Phú Mỹ trong năm 2025, khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của đơn vị đối với thành tích chung của Petrovietnam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Phú Mỹ trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, qua đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tập đoàn giao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh: “Tính đến thời điểm này, Phú Mỹ là một trong ba đơn vị điển hình của toàn Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu quản trị được giao. Điều đó cho thấy năm 2025 là một năm hết sức nổi bật và ấn tượng của tập thể Phú Mỹ”.

Ông Nguyễn Xuân Hoà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - khẳng định: Phú Mỹ nghiêm túc tiếp thu và sẽ sớm cụ thể hóa vào kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin tới Hội nghị về những kết quả nổi bật, bảo đảm tăng trưởng mà Petrovietnam đạt được trong năm 2025, ông Lê Ngọc Sơn khẳng định Phú Mỹ đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn.

Về kế hoạch năm 2026, ông Lê Ngọc Sơn đề nghị Ban lãnh đạo Phú Mỹ tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy tính chủ động, linh hoạt, bám sát thông tin dự báo thị trường để kiểm soát nguồn hàng, tồn kho, rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phú Mỹ phát động phong trào thi đua Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Đồng thời, bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; phấn đấu rút ngắn thời gian dừng máy bảo dưỡng tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới theo xu hướng nông nghiệp xanh. Song song đó, tăng cường công tác M&A gắn với kinh doanh quốc tế để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo; tiếp tục xây dựng, tái tạo văn hóa PVFCCo trên nền tảng văn hóa Petrovietnam; đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài,…

Lãnh đạo Tập đoàn bày tỏ tin tưởng rằng tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Phú Mỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chuyên nghiệp, với phương châm “một đội ngũ, một mục tiêu”, quyết tâm tổ chức triển khai thành công các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026, qua đó tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Petrovietnam.

Dịp này, Phú Mỹ đã ghi nhận, biểu dương 12 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự đổi mới, tăng trưởng, phát triển của Tổng công ty trong năm 2025.

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Xuân Hòa trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn. Ông Nguyễn Xuân Hòa khẳng định các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn là rất toàn diện, Phú Mỹ nghiêm túc tiếp thu và sẽ sớm cụ thể hóa vào kế hoạch hoạt động trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành công chung của Petrovietnam.