PVcomBank và Công ty Điện lực Long An ký kết hợp đồng thu hộ tiền điện

(VTC News) -

Nằm trong kế hoạch đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đơn vị ngành điện lực, lễ ký kết hợp đồng thu hộ tiền điện lần này khẳng định mối quan hệ đối tác uy tín và toàn diện giữa PVcomBank và PC Long An, hướng đến mục tiêu phát triển các dịch vụ, giải pháp tài chính toàn diện trên nền tảng số, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên tại tỉnh Long An.

Theo đó, PVcomBanksẽ cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện của PC Long An tại các điểm thu tiền điện của PVcomBank hoặc trên ứng dụng ngân hàng điện tử PVConnect.

Ông Lê Hoàng Oanh, Giám đốc PC Long An (thứ 3 từ trái sang) và ông Đặng Văn Thượng, Giám đốc PVcomBank Long An (thứ 3 từ phải sang) ký kết hợp đồng hợp tác.

PC Long An là đơn vị kinh doanh điện năng, phục vụ các yêu cầu về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Long An, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Hiện nay, PC Long An đang phục vụ 572.971 khách hàng, với sản lượng điện tiêu thụ trong năm 2023 đạt 6.982 triệu kWh và doanh thu tiền điện đạt 13.061 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2024, con số này sẽ tăng trên 13% so với năm trước.

Trước nhu cầu điện ngày càng tăng cao, PC Long An không ngừng nỗ lực đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện và tích cực triển khai các chương trình chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực hoạt động, bao gồm thanh toán tiền điện qua các kênh điệntử.

Vì vậy trong thời gian qua, PC Long An đã tăng cường hợp tác với ngành ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trên địa bàn tỉnh, đa dạng hóa các kênh thanh toán số và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

PVcomBank là một trong những ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, liên tục cập nhật, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển ngân hàng số với nhiều ưu điểm vượt trội, đáp ứng tối đa nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng tổ chức và cá nhân.

Với lợi thế đó, PVcomBank cũng đẩy mạnh cung cấp giải pháp thu tiền điện qua các kênh thanh toán của Ngân hàng, áp dụng trên toàn hệ thống của EVNSPC cũng như tại các đơn vị thành viên, góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, phù hợp với xu hướng thanh toán không tiền mặt.

Phát biểu trong buổi lễ, đại diện PVcomBank chia sẻ: “Sự hợp tác giữa PC Long An và PVcomBank không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người dân địa phương mà còn đa dạng hóa các kênh thanh toán số, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Việc này tạo điều kiện thuận lợi trong thanh toán tiền điện, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho cả doanh nghiệp và người dân.

Hơn nữa, sự hợp tác này còn cải thiện hiệu quả quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động thu chi. Để tối ưu hóa hiệu quả của chương trình, PC Long An và PVcomBank sẽ liên tục cung cấp, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, đáp ứng tối đa nhu cầu của các bên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp”.

Dự kiến, PVcomBank sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với PC Long An để xây dựng nhiều gói sản phẩm tài chính cá nhân tiện ích và phù hợp. Các gói sản phẩm này sẽ được kết hợp với đa dạng ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên và khách hàng của PC Long An, nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực và nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho người dùng.