Cơ thể suy nhược thường do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo YHCT cơ thể suy nhược là do tỳ vị khí hư. Tỳ vị khí hư phần nhiều là do tỳ vận hóa không tốt, nguyên khí bất túc mà gây ra bệnh. PQA Sinh Khí với công dụng bổ tỳ vị đã giúp cải thiện tình trạng suy nhược một cách hiệu quả.

Tỳ khí hư hay còn gọi là trung khí bất túc, nguyên nhân là do tình trạng vận hóa không tốt, nguyên khí bất túc gây ra bệnh. Ở người lớn tuổi hay người ốm lâu ngày sẽ dẫn tới tình trạng thể lực suy yếu, nguyên khí không hồi phục được.

Đối với người cao tuổi bệnh thường có những biểu hiện như nặng nề, chân tay vô lực, luôn cảm thấy mệt mỏi. Người ốm lâu ngày thường gầy còm, sức yếu, tiếng nói nhỏ nhẹ. hơi thở ngắn, thở hổn hển, hết hơi.

Bài thuốc đông y có công dùng bồi bổ cơ thể.

Phép trị chứng tỳ khí hư trong Đông Y thường là bồi bổ tỳ vị. Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông đã vận dụng bài thuốc Bổ Trung Ích Khí thành công trong việc bồi bổ tỳ vị, tăng cường sức khỏe.

Cũng theo đại danh y bài thuốc này được dùng để thăng đề dương khí, làm cho trung khí mạnh lên thì tà khí không đánh mà phải tự lui. Thành phần của bài thuốc bao gồm các dược liệu quý như: Hoàng Kỳ, Đảng Sâm, Bạch Truật, Cam Thảo, Trần Bì, Đương Quy, Thăng Ma, Sài Hồ.

Các vị thuốc được phối hợp chặt chẽ với nhau theo nguyên tắc quân, thần, tá, sứ nhờ đó mà có thể phát huy tối đa công dụng bổ trung ích khí, thăng dương, cố biểu cho tỳ vị được cường tráng, trung khí được đầy đủ. Trên lâm sàng bài thuốc có thể dùng để chữa cơ thể vốn hư nhược dễ bị cảm mạo, mệt mỏi ra mồ hôi.

Từ bài thuốc cổ phương Bổ Trung Ích Khí thang Dược Phẩm PQA đã nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm PQA Sinh Khí có công dụng bồi bổ tỳ vị, ích khí thăng dương. Dùng cho người bị tỳ vị khí hư, cơ thể suy nhược, tự ra mồ hôi hoặc thấy phát sốt. Sốt cơ năng kéo dài, người ốm lâu ngày, mệt mỏi chân tay vô lực, hơi thở ngắn, hổn hển, hết hơi.

PQA Sinh Khí đã được cấp phép lưu hành toàn quốc.

Thuốc PQA Sinh Khí được sản xuất trên dây chuyền hiện đại trong nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO. Sản phẩm đã được được kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP, và có kết quả kiểm nghiệm của bên thứ ba có thẩm quyền. Đảm bảo chất lượng từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm PQA sinh khí.

Công ty cổ phần Dược Phẩm PQA được biết đến là một trong những đơn vị chuyên sản xuất thuốc đông dược nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Thấu hiểu nguyên tắc chữa bệnh chữa vào gốc của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông, Dược Phẩm PQA luôn không ngừng cố gắng nghiên cứu phát triển các bài thuốc đông y cổ phương, từ đó có thể đưa ra thị trường những sản phẩm đông dược tốt nhất.