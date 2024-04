Phú Yên chỉ đạo rà soát các dự án, gói thầu liên quan Tập đoàn Thuận An

(VTC News) -

Ngày 16/4, UBND tỉnh Phú Yên có công văn giao các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương rà soát báo cáo các dự án, gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên, nếu không có thì gửi văn bản xác nhận.

Cầu vượt Nam Tuy Hòa - nơi có dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện công việc trên gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, TP.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn, công văn trên được ban hành nhằm thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên.

Tại tỉnh Phú Yên, tháng 3/2019, doanh nghiệp này trúng gói thầu 01EC khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp tại Phú Yên. Gói thầu này thuộc dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh (Phú Yên) có giá trị 496 tỷ đồng.

Dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh (Phú Yên) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tưm được khởi công xây dựng từ tháng 6/2019, với tổng mức đầu tư 556,296 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án gồm nhiều hạng mục: Cầu vượt đường sắt có điểm đầu giao đường số 2 thuộc Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa; điểm cuối tại đường Nguyễn Văn Linh và hai nhánh rẽ khác kết nối với đường Nguyễn Tất Thành,...

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, Tập đoàn Thuận An đã hoàn thành xong gói thầu, đã bàn giao cho đơn vị.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội Đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc ban và Đàm Văn Cường - Phó Giám đốc ban.

Cả hai bị can trên bị điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thạo còn bị điều tra thêm tội Nhận hối lộ.