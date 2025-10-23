Phú Thọ: Điều trị thành công bé sinh non tuần thứ 27, nặng 1kg

(VTC News) -

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và điều trị thành công bé trai sinh non ở tuần thứ 27, nặng 1kg, là con của sản phụ T.T.Đ (tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, ngày 12/8, bé nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, thở rên. Tại Bệnh viện, bé được bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp độ III, suy tuần hoàn, nhiễm khuẩn sơ sinh và rối loạn đông máu.

Các bác sĩ Khoa Sơ sinh đã khẩn trương tiến hành hồi sức cho trẻ, thở máy chỉ số cao, bơm Surfactant, chỉ định đặt đường truyền trung tâm, catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục.

Bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Sơ sinh thăm khám trước khi xuất viện. (Ảnh: BVCC)

Nhờ sự chăm sóc, điều trị tích cực và theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ, đến ngày 8/9, bé được 27 ngày tuổi, tình trạng của bé tiến triển rõ rệt.

Bé thở máy chỉ số thấp, đã ngừng nuôi dưỡng tĩnh mạch và kháng sinh, được chuyển sang nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tiêu hoá, tăng cân và phản xạ sơ sinh tốt.

Trải qua 58 ngày điều trị, cân nặng bé trai đạt 1,8kg, bé có thể tự thở, bú tốt, sức khỏe ổn định và được cho xuất viện.

BSCKII. Nguyễn Đức Hậu – Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết: “Các bé sinh non tháng thường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như hạ thân nhiệt, suy hô hấp,hạ đường huyết, xuất huyết não và phổi, viêm ruột hoại tử, nhiễm khuẩn, rối loạn chuyển hoá, tan máu vàng da…

Mỗi ngày trôi qua, từng chỉ số sinh tồn cải thiện là một niềm hạnh phúc. Con của sản phụ Đ là thành quả của nỗ lực, chuyên môn và tình yêu thương của các y, bác sĩ tại Bệnh viện”.

Phía sau ca điều trị thành công ấy là hoàn cảnh xót xa của sản phụ Đ. Mẹ của bé, chị T.T.Đ mới 26 tuổi, sống cùng bố mẹ già yếu, bố bị khiếm khuyết bẩm sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn định. Do hạn chế về năng lực, nhận thức nên chị Đ không có khả năng nuôi con.

Trong suốt quá trình điều trị, người thân và các y, bác sĩ tại Khoa Sơ sinh đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ chăm sóc con của sản phụ.

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt đó, Ban lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, động viên và chủ động miễn, giảm hơn 31 triệu đồng chi phí điều trị cho con sản phụ Đ.

Quỹ hỗ trợ BN có hoàn cảnh khó khăn của bệnh viện và tập thể cán bộ Khoa Sơ sinh BV Sản Nhi tỉnh Phú Thọ hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho gia đình bệnh nhi.

Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của Bệnh viện và tập thể cán bộ khoa Sơ sinh còn hỗ trợ bỉm, sữa, chi phí sinh hoạt và đi lại trong quá trình điều trị.

Hành động ấy không chỉ giúp người bệnh giảm gánh nặng tài chính mà còn thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, nhân văn và trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.