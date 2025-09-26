Phú Thọ điều động gần 400 công chức, viên chức cấp tỉnh về cơ sở

(VTC News) -

Ngày 26/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã.

Giai đoạn 1, tỉnh sẽ tăng cường, điều động, biệt phái gần 400 công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn. Trong đó, 140 cán bộ công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh được điều động về công tác tại cấp xã; biệt phái khoảng 150 cán bộ công chức, viên chức; điều động từ xã thừa sang xã thiếu gần 100 công chức.

Từ đó, địa phương cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức ở cấp xã; kịp thời bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho các xã, phường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng công chức, viên chức cấp tỉnh được điều động về công tác tại cấp xã.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trao quyết định và tặng hoa cho 50 công chức, viên chức cấp tỉnh được điều động về công tác tại cấp xã, bao gồm 21 công chức, 29 viên chức với độ tuổi trung bình là 38.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã lần này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực cho cấp xã; khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ có chuyên môn ở cơ sở, nhất là các lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng…

Công tác điều động cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cấp xã được thực hiện trên cơ sở lựa chọn, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, gắn công tác điều động với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ lâu dài.

Chủ tịch Trần Duy Đông đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục rà soát, mỗi sở, ngành cử 10 công chức, viên chức về biệt phái tại cấp xã từ 3 - 6 tháng.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định, việc điều động cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cấp xã không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.