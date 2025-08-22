Phú Mỹ - PVFCCo đạt danh hiệu kép năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá

(VTC News) -

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa xuất sắc đạt danh hiệu kép "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá. Đặc biệt, PVFCCo đã xuất sắc nằm trong vào Top 10 Doanh nghiệp nổi bật nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Ngoài ra, Phú Mỹ cũng doanh nghiệp phân bón duy nhất được bình chọn “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ".

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT Phú Mỹ - PVFCCo nhận Danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của công ty, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi phương diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xem là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn thế giới.

Top 50 DN niêm yết năm 2025.

Trong ngành phân bón & hóa chất, Phú Mỹ - PVFCCo đã được vinh danh 8 lần kể từ lần đầu Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này (2013 - 2025).

Phú Mỹ - PVFCCo cũng là một trong những đại diện tiêu biểu của ngành Phân bón & Hóa chất giữ vững vị trí trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất. Kết quả sản xuất kinh doanh và chỉ số tài chính nổi bật, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới có chất lượng quốc tế, hướng tới phát triển xanh cùng sự thành công của chiến dịch ra mắt thương hiệu mới “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”... là các yếu tố chính, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe theo tiêu chuẩn của Forbes toàn cầu trong đánh giá các doanh nghiệp, giúp Phú Mỹ - PVFCCo xuất sắc đạt danh hiệu kép này.

Phú Mỹ tổ chức diễn đàn Nhà nông Phú Mỹ trồng sầu riêng tiêu biểu 2025.

Diễn đàn đã vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam trong năm qua, với tổng doanh thu đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2024, tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 207 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5%.

Giấy chứng nhận.

Từ nền tảng đã đạt được, Phú Mỹ - PVFCCo phấn đấu cả năm 2025 đạt mức tăng trưởng 2 con số, đóng góp tích cực vào mục tiêu doanh thu 1 triệu tỷ đồng của toàn Petrovietnam cũng như đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông, khách hàng và người lao động.