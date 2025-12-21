Phóng xe máy kẹp 3 tông xe tải, 3 thiếu niên ở Nghệ An thương vong

(VTC News) -

Khoảng 21h ngày 20/12, 3 thiếu niên trú xã An Châu (Nghệ An) chở nhau trên một xe máy, đi từ khu vực giáo xứ Hậu Hòa về xã An Châu. Khi đến đoạn đường bê tông liên xã giáp ranh khu vực Diễn Lộc và Diễn Tân trước đây, xe máy bất tông thẳng vào ô tô tải cỡ nhỏ chạy ngược chiều, đang rẽ trái vào nhà dân.

Cú va chạm mạnh khiến một thiếu niên văng ra giữa đường, hai em còn lại bị hất lên hàng rào ven đường. Hậu quả, em Kh. (15 tuổi) chết tại chỗ. Hai thiếu niên 13 tuổi bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, tài xế ô tô tải không bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.H)

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường; ô tô tải hư hỏng phần đầu. Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng hơn 6m, có nhiều ngõ nhỏ, không có đèn chiếu sáng công cộng, ánh sáng chủ yếu từ nhà dân hai bên.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, xe máy chở 3 thiếu niên chạy với tốc độ cao khiến tài xế ô tô tải không kịp xử lý. Khám nghiệm hiện trường không thấy mũ bảo hiểm của những người đi xe máy.

Cách đây ít ngày, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoa Liên cũng xảy ra vụ ô tô con tông vào vật cứng bên đường làm cháu bé 9 tháng tuổi tử nạn.

Cụ thể, ngày 19/12, gia đình anh N.M.H.N. (22 tuổi), vợ là chị T.T.D.H. (20 tuổi), ông H.V.H. (50 tuổi, cha anh N.) và cháu N.M.Q. (9 tháng tuổi), trú tại xã Điện Bàn (TP Đà Nẵng) đi ô tô con chạy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km13 (đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế), xe bất ngờ mất lái, tông vào vật cứng bên đường.

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Có dấu hiệu cho thấy xe đã tông vào khối bê tông ở bên lề đường. Các nạn nhân trên xe được xe cứu thương của Đội 0 đồng Huế - SOS75 chuyển đến Trung tâm Y tế Nam Đông cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến cơ sở y tế, cháu Q. được xác định đã tử vong. Ba người lớn còn lại bị chấn thương phần mềm.