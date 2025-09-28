Phóng viên VOV Giao thông bị còng tay khi tác nghiệp đúng quy định?

(VTC News) -

Ngày 28/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Ban VOV Giao thông Quốc gia cho biết, việc tác nghiệp tại hiện trường của phóng viên Phan Nhơn là công việc thường nhật, thể hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban VOV Giao thông khi có sự kiện như: cháy, nổ, tai nạn.

Theo ông Tuyến, khi có sự kiện, phóng viên tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin. Tuy nhiên, khi đang thực hiện công việc thì phóng viên lại bị tác động vật lý, còng tay.

“Chúng tôi đã cử phóng viên đến làm việc với các bên liên quan như UBND phường An Phú Đông, Công an phường An Phú Đông để làm rõ sự việc này. Chúng tôi cũng chờ văn bản trả lời chính thức từ các bên liên quan", ông Tuyến nói.

Phóng viên Phan Nhơn, VOV Giao thông Quốc gia bị tác động vật lý, còng tay khi tác nghiệp.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, khi phóng viên tác nghiệp đã xuất trình thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Theo Điều 13, Luật Báo chí 2016 quy định về trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, việc tác nghiệp đúng với quy định pháp luật thì được Nhà nước bảo hộ.

Theo ông Dũng, phóng viên VOV Giao thông đã được tòa soạn cử đi ghi nhận một sự kiện công khai là vụ cháy. Đây là sự kiện không có yếu tố an ninh quốc phòng hay liên quan đến các vấn đề nhạy cảm để cơ quan chức năng khác hạn chế thông tin. Phóng viên cũng chỉ dùng điện thoại di động để ghi nhận lại vụ cháy, đây là nghiệp vụ hết sức bình thường.

“Trong khi phóng viên tác nghiệp lại gặp lực lượng dân phòng và một nhóm người cản trở, tác động vật lý và còng tay đưa về trụ sở công an. Lực lượng chức năng sử dụng còng tay với phóng viên tác nghiệp tại hiện trường là sai. Sai về cách thức sử dụng công cụ hỗ trợ, bởi phóng viên không có hành vi phản kháng hay gây nguy hiểm cho xã hội”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, các cơ quan chức năng địa phương cần sớm làm rõ sự việc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nếu phát hiện sai phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định.

Đại diện UBND phường An Phú Đông cho biết, đơn vị này cũng đã nắm bắt vụ việc phóng viên bị còng tay. Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ sự việc này.

Hiện tại, phóng viên Phan Nhơn bị chấn thương phần mềm, toàn thân ê ẩm và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Phóng viên Phan Nhơn bị chấn thương phần mềm, toàn thân ê ẩm.

Trước đó, khoảng 11h ngày 27/9, sau khi nhận tin báo về vụ cháy tại một bãi giữ xe ô tô trên đường Nguyễn Thị Nhuần (phường An Phú Đông, TP.HCM), phóng viên Phan Nhơn đã di chuyển bằng xe máy đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ ghi nhận thông tin theo phân công của cơ quan.

Trong lúc đang quay phim, chụp ảnh về vụ cháy, anh Nhơn bị một người mặc đồng phục an ninh trật tự cơ sở tiếp cận và yêu cầu không được tác nghiệp.

Anh Nhơn đã giải thích mình là phóng viên, đang ghi nhận sự kiện để phục vụ công tác đưa tin, đồng thời xuất trình Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam để chứng minh tư cách tác nghiệp. Tuy nhiên, yêu cầu tác nghiệp của anh vẫn bị từ chối.

Ngay sau đó, nhiều người lạ mặt cùng 4 thành viên lực lượng dân phòng tiếp cận anh Nhơn. Trong nhóm này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo trắng và quần jean, đã có hành vi tác động vật lý đối với anh. Ngay sau đó, anh Nhơn bị khống chế, còng tay và áp giải về trụ sở Công an phường.

Theo anh Nhơn, trên đường đi, anh liên tục bị đạp vào vùng hông bên phải. Khi đến trụ sở Công an phường An Phú Đông, anh mới được tháo còng và được yêu cầu viết bản tường trình về sự việc.