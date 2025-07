Phòng khám tuyển bác sĩ rởm ở Đà Nẵng: Thực hiện hàng chục ca tiểu phẫu mỗi ngày

(VTC News) -

Ngày 22/7, Công an TP Đà Nẵng cung cấp thêm thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ nhóm đối tượng lập phòng khám, tuyển người chưa học hết lớp 12 chữa bệnh phụ khoa xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ tại 180 Trần Phú, TP Đà Nẵng).

Theo Công an TP Đà Nẵng, trước khi chính thức khởi tố 7 đối tượng có hành vi lừa dối khách hàng, các trinh sát đã miệt mài thu thập tài liệu, chứng cứ, tiếp xúc nhiều nạn nhân.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Kết quả điều tra xác định, nhóm “bác sĩ giả” mỗi ngày thực hiện hàng chục ca tiểu phẫu, cắt bao quy đầu, khám phụ khoa, phá thai… Nhiều người trong số này chưa học hết lớp 12 nhưng vẫn ngang nhiên cầm dao, thực hiện thủ thuật y tế, cố ý gây đau đớn, hoảng loạn cho bệnh nhân nhằm ép nâng gói dịch vụ từ vài trăm nghìn đồng lên 10–30 triệu đồng, thậm chí 50 triệu đồng chỉ cho một ca tiểu phẫu đơn giản.

Đặc biệt, qua xác minh, lực lượng An ninh phát hiện thủ đoạn đối phó tinh vi của phòng khám: Mỗi khi có đoàn kiểm tra bất ngờ từ Sở Y tế hay lực lượng công an, nhóm “bác sĩ giả” lập tức được lệnh rút hết xuống tầng hầm qua lối thoát hiểm thiết kế sẵn, nhường chỗ cho vài bác sĩ có chứng chỉ hợp pháp – những người chỉ đứng tên trên giấy tờ, hiếm khi trực tiếp khám chữa bệnh.

Quá trình làm việc với cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, các đối tượng quanh co chối tội. Thậm chí những kẻ này còn vu oan, tố cáo ngược cán bộ công an khi bị mời làm việc.

Như VTC News đưa tin, giữa tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ tại 180 Trần Phú, TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa dối khách hàng.

Trong số 7 đối tượng bị khởi tố, có 4 người bị bắt tạm giam gồm: Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú phường Kim Liên, TP Hà Nội), Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú phường Đan Phượng, TP Hà Nội) và Lê Thị Nhung (SN 1992, trú xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng/

Theo cơ quan công an, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm bác sĩ rởm thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa hòng thu tiền của bị hại.

Với thủ đoạn trên, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng của 17 khách hàng.