Phòng khám thẩm mỹ BK - cá nhân hoá và chuẩn y khoa

(VTC News) -

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép

Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ BK, trực thuộc Công ty TNHH BK Premium, đã được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động với giấy phép số 08009/HCM-GPHĐ. Đây là cơ sở hợp pháp, đủ điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật thẩm mỹ chuyên khoa với danh mục phong phú:

Thẩm mỹ mắt: Cắt mí, nhấn mí, mở góc mắt, nâng cung mày.

Thẩm mỹ mũi: Nâng mũi cấu trúc/bán cấu trúc bằng sụn tự thân hoặc nhân tạo; thu gọn cánh mũi, đầu mũi; sửa mũi hỏng.

Thẩm mỹ môi & cằm: Tạo hình môi, thu gọn môi dày, độn cằm, tiêm chất làm đầy vùng cằm.

Cấy mỡ thẩm mỹ: Cấy mỡ tự thân vùng mặt, thái dương, trán, hốc mắt, má hóp.

Trẻ hoá da: Căng da bằng chỉ, các kỹ thuật trẻ hoá mô mềm.

Thẩm mỹ không xâm lấn: Tiêm chất làm đầy (filler – HA), tiêm botulinum toxin (botox).

Thẩm mỹ khuôn mặt: Tạo má lúm, hút mỡ nọng cằm/má, tạo hình nhân trung, xử lý sẹo dính mép.

Điều trị tóc: Cấy tóc tự thân.

Việc minh bạch danh mục dịch vụ giúp khách hàng an tâm và khẳng định sự chuyên nghiệp, tuân thủ chuẩn mực y khoa của Phòng khám BK.

Sứ mệnh, tầm nhìn và triết lý vận hành

Phòng khám BK được thành lập với sứ mệnh mang khoa học y khoa chính quy đến gần hơn với phụ nữ Việt, giúp họ gìn giữ thanh xuân bằng những liệu trình an toàn, chính xác và cá nhân hoá. Trên hành trình phát triển, BK International hướng đến tầm nhìn trở thành hệ sinh thái thẩm mỹ y khoa cá nhân hoá hàng đầu tại Việt Nam – nơi phụ nữ có thể tìm thấy cả vẻ đẹp tự nhiên lẫn sự an tâm lâu dài.

Triết lý này được thể hiện trong slogan: “Y khoa chính quy – Cá nhân hoá từng gương mặt – Trẻ hoá bền vững”, như kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động của phòng khám.

Giá trị khác biệt tại BK

Điều làm nên giá trị khác biệt của BK không chỉ nằm ở giấy phép hợp pháp và danh mục dịch vụ đa dạng, mà còn ở cách tiếp cận dựa trên nền tảng y khoa. Mọi phác đồ điều trị đều do bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, chỉ định và theo dõi. Mỗi khách hàng được xem như một “bản đồ sinh học” riêng biệt, cần phân tích chi tiết để đưa ra lộ trình phù hợp, tránh can thiệp quá mức hay dư thừa.

Không gian phòng khám được thiết kế hiện đại, vô trùng tuyệt đối nhưng vẫn mang lại sự riêng tư và ấm áp, để khách hàng cảm thấy an toàn và thoải mái trong từng trải nghiệm.

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình trẻ hoá

Phòng khám BK quan niệm rằng không có dịch vụ “tốt nhất” cho tất cả mọi người, mà chỉ có lộ trình phù hợp nhất với từng cá nhân. Mỗi buổi tư vấn tại đây là một quá trình lắng nghe và phân tích, tập trung vào nhu cầu thật sự của khách hàng. Nhờ vậy, khách hàng không chỉ được cải thiện diện mạo mà còn được trao quyền hiểu rõ làn da và cơ thể mình, từ đó tự tin hơn trên hành trình gìn giữ thanh xuân.

Thông tin liên hệ Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ BK GPKCB: 08009/HCM-GPHĐ (pháp nhân: Công ty TNHH BK Premium) Địa chỉ: 722 Sư Vạn Hạnh, Phường Hoà Hưng, TP.HCM Hotline/Zalo: 0917 9292 96 Website: phongkhamthammybk.com Fanpage: PhongkhamthammyBK