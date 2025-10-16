Phòng khám Đa khoa Hà Nội ưu đãi khám miễn phí 20/10

(VTC News) -

Hàng trăm phụ nữ được thăm khám phụ khoa miễn phí ngay tại địa phương

Trong hai ngày 15 - 16/10, không khí tại 152 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trở nên sôi động khi hàng trăm chị em từ 18 - 55 tuổi tham gia chương trình khám phụ khoa miễn phí do Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội tổ chức.

Chị em cư trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến khám phụ khoa miễn phí.

Tại đây, chị em được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe sinh sản, hướng dẫn phòng ngừa bệnh lý phụ khoa và giải đáp các vấn đề tâm sinh lý nữ giới.

Chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, người tham gia chương trình) chia sẻ: “Tôi rất yên tâm vì được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, giải thích tận tình. Nhờ chương trình này, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc khám phụ khoa định kỳ.”

Chính quyền ghi nhận - chương trình mang đậm giá trị nhân văn

Không chỉ mang đến lợi ích trực tiếp cho người dân, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khám phụ khoa định kỳ - điều mà rất nhiều chị em phụ nữ vẫn còn e ngại.

Đại diện phường Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng đội ngũ bác sĩ phòng khám.

Hoạt động nhận được sự đồng hành, đánh giá cao từ chính quyền địa phương. Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội mong muốn thông qua chương trình, mỗi phụ nữ đều có cơ hội được quan tâm, thăm khám và chăm sóc sức khỏe trong môi trường y tế chuyên nghiệp, tận tâm.

15 năm đồng hành vì sức khoẻ phụ nữ Việt

Sự kiện lần này còn là dấu mốc đặc biệt: Kỷ niệm 15 năm thành lập phòng khám Đa khoa Quốc Tế Hà Nội. Trải qua hơn 1 thập kỳ, từ một cơ sở y tế chuyên khoa, phòng khám đã trở thành địa chỉ quen thuộc và tin cậy cho nhiều thế hệ phụ nữ ở khu vực phía bắc trong việc khám phụ khoa, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoà, đại diện ban lãnh đạo phòng khám, chia sẻ: “Trong suốt 15 năm qua, chúng tôi luôn nỗ lực để đem đến dịch vụ y tế chất lượng cao, lấy sức khoẻ của bệnh nhân làm ưu tiên hàng đầu. Chương trình hôm nay không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là lời nhắc nhở chị em hãy quan tâm nhiều hơn tới bản thân, coi khám phụ khoa định kỳ như một thói quen sinh hoạt cần thiết.”

Đại diện phòng khám Đa khoa quốc tế Hà Nội chia sẻ khai mạc chương trình.

Uy tín của phòng khám không chỉ đến từ đội ngũ y bác sĩ sản phụ khoa giỏi, giàu kinh nghiệm. Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến mà còn ở việc luôn tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Chủ động khám sớm để bảo vệ chính mình

Theo các bác sĩ, bệnh phụ khoa thường diễn biến âm thầm, dễ bị bỏ qua. Do đó, việc kiểm tra định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn bảo vệ sức khoẻ sinh sản, duy trì hạnh phúc gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Loan, bác sĩ CKI Sản phụ khoa, người trực tiếp tham gia hoạt động thăm khám miễn phí cho biết: “Trong buổi khám hôm nay, có nhiều chị em đi khám mới phát hiện bản thân bị viêm nhiễm phụ khoa, rối loạn nội tiết tố…. Nếu phát hiện muộn, việc điều trị sẽ gặp khó khăn. Vì thế chúng tôi luôn kiến nghị chị em nên chủ động thăm khám phụ khoa định kỳ ngay cả khi bản thân không có triệu chứng”.

Khi nhận thức thay đổi - sức khoẻ phụ nữ được nâng tầm

Điều đáng mừng là sau khi kết thúc chương trình, nhiều chị em bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì việc khám định kỳ. Một số người cho biết sẽ khuyến khích bạn bè, người thân chủ động đi khám phụ khoa để phòng ngừa bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Tân (28 tuổi) chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là món quà 20/10 ý nghĩa nhất mà mình từng nhận. Không phải là vật chất mà là cơ hội được quan tâm sức khoẻ. Sau khi thăm khám, tôi thấy yêu bản thân mình hơn”.

Thông điệp cộng đồng lan toả từ một chương trình miễn phí

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám miễn phí, chương trình đã góp phần lan toả thông điệp mạnh mẽ: “Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ chính là chăm sóc cho cả xã hội”. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, trách nhiệm xã hội của Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội trong suốt 15 năm qua.

Thông tin phòng khám: Địa chỉ: Số 152 Xã Đàn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Đống Đa cũ), TP Hà Nội. Hotline: 0969.668.152 Phòng khám làm việc từ 8h - 20h30 tất cả các ngày trong tuần, không phân biệt lễ tết.