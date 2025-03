Phòng khám An Đông – Địa chỉ khám chữa bệnh chuyên nghiệp

(VTC News) -

Đa khoa An Đông được cấp phép hoạt động từ ngày đầu thành lập. Phòng khám phát triển theo mô hình chuẩn y khoa, đa dạng về tiện ích và dịch vụ sức khỏe.

Chính vì vậy, An Đông 360 đã và luôn nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn đồng thời, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân khu vực thành phố và các tỉnh lân cận.

Ưu thế của Phòng khám An Đông 360

Giống như nhiều cơ sở y tế chuyên khoa khác, An Đông 360 An Dương Vương, P.4, Q.5 cũng có đủ các tiêu chí của một phòng khám đa khoa chất lượng gồm:

Cơ cấu hạ tầng: Môi trường y tế khang trang, sạch sẽ và tiện ích. Theo đó, bệnh nhân luôn cảm thấy an tâm khi tin chọn khám chữa tại An Đông 360.

Thiết bị, máy móc: Phòng khám luôn rà soát, cập nhật danh mục kỹ thuật sử dụng trong khám chữa, sao cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tiễn; đồng thời, tích cực trong ứng dụng nhiều phương pháp mới nhằm mang lại hiệu quả cao, hạn chế tối đa sai sót trong mỗi quy trình.

Bác sĩ giàu kinh nghiệm: Các bác sĩ của phòng khám đều có học vị, chứng chỉ và bằng cấp chuyên môn. Mỗi người đảm nhận một lĩnh vực riêng. Điều này sẽ giúp quá trình điều trị đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, với mô hình thăm khám khép kín, cũng giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi chia sẻ những vấn đề sức khỏe. Các bác sĩ luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên hữu ích.

Chi phí khám chữa công khai: Giá các dịch vụ y tế được niêm yết công khai tại sảnh tiếp nhận bệnh và khu vực đóng phí. Các bác sĩ cũng luôn thông báo và tư vấn cho người bệnh trước khi đưa ra chỉ định áp dụng. Toàn bộ nội dung được lưu vào hồ sơ bệnh án, khi bệnh nhân có thắc mắc, nhân viên phòng khám sẽ giải đáp rõ ràng và dễ hiểu.

Bảo mật thông tin của bệnh nhân: Mọi thông tin của người bệnh như tên, tuổi, bệnh án, triệu chứng... sẽ được nhân viên phòng khám kiểm tra, đánh giá và lưu trữ bảo mật. Do đó, quý bệnh nhân có thể hoàn toàn an tâm về tính riêng tư khi tin chọn Phòng khám An Đông 360.

Chăm sóc bệnh chu đáo, toàn diện: Đa khoa An Đông làm việc suốt tuần, từ thứ hai đến chủ nhật, 8h – 20h/ngày, rất tiện lợi cho người bận rộn. Đặc biệt, với dịch vụ đặt hẹn online hoặc tư vấn 24h, quý bệnh nhân dễ dàng hơn trong việc sắp xếp thời gian thăm khám.

Hầu hết người bệnh đều hài lòng về chất lượng của An Đông 360. Sau đó, họ đã chia sẻ cho người quen. Do đó, danh tiếng Phòng khám An Đông Quận 5 càng vươn cao và xa hơn.

Chẩn đoán đúng nguyên nhân đã khó, việc điều trị bệnh hiệu quả để giúp người bệnh nhanh hồi phục sức khỏe và sớm trở lại với đời sống thường ngày lại càng khó hơn.

Liên hệ Phòng khám An Đông 360, An Dương Vương. Địa chỉ: 360, An Dương Vương, P.4, Q.5, TPHCM. Làm việc: 8h – 20h/ngày, T2 đến CN, cả Lễ & Tết. Website: https://phongkhamdakhoaandong.vn Hotline: 028 7777 9888