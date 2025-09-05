Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chúc mừng VTV nhân dịp 55 năm thành lập

(VTC News) -

Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam (7/9/1970 - 7/9/2025), ông Phạm Mạnh Hùng cho biết chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt. Hai Đài cùng có chung “cội nguồn”, khi Ban Biên tập Vô tuyến Truyền hình – tiền thân của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - khởi nguồn từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

"Thay mặt Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam, tôi kính chúc lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", ông Phạm Mạnh Hùng gửi lời chúc.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cùng đoàn công tác tới thăm và chúc mừng VTV nhân dịp 55 năm thành lập.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc VOV chúc mừng những thành quả của VTV trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là các chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc duy trì quan hệ hợp tác giữa VOV và VTV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, qua đó đội ngũ phóng viên, biên tập viên của hai Đài có thể phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông, phục vụ công chúng.

Đáp lời, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, bày tỏ cảm ơn các đồng nghiệp VOV đã đến chung vui và gửi lời tri ân tới các thế hệ đi trước đã góp phần xây dựng nên hai cơ quan báo chí quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Đỗ Đức Hoàng cũng chia sẻ, trong giai đoạn mới với nhiều thử thách, hai Đài tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, phối hợp tuyên truyền, đặc biệt, có cơ chế tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trên các nền tảng và cùng nhau tháo gỡ vấn đề chung.

Lãnh đạo hai Đài thống nhất cho rằng VOV và VTV đã thiết lập nhiều kênh giao lưu, hợp tác trong thời gian qua. Thời gian tới, hai bên sẽ xây dựng các kế hoạch, chiến lược cụ thể để củng cố, tăng thêm nguồn lực và nâng cao chuyên môn của hai cơ quan báo chí chiến lược, phục vụ tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận.