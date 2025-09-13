Cháy lớn tại kho giày ở Hải Phòng lúc rạng sáng

(VTC News) -

Hiện trường vụ cháy kho thành phẩm da giày. (Nguồn: MXH)

Sáng 13/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, lúc 1h13, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo cháy tại kho thành phẩm của Công ty Da giày Cheng V, Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn cháy lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng huy động 6 xe chữa cháy của các đơn vị khu vực 1, 2, 3 cùng 1 xe chữa cháy chuyên ngành của Khu công nghiệp Đồ Sơn đến hiện trường, nhanh chóng tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện dập đám cháy trên diện tích khoảng 200m².

Đến 2h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không xảy ra cháy lan sang nhà xưởng và các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản, bước đầu xác định không có thiệt hại về người. Công an Thành phố đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cháy.