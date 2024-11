Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu điều tra vụ cháy làm 2 người chết tại Vũng Tàu

(VTC News) -

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện về vụ cháy lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công điện nêu, hồi 3h33 ngày 6/11, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 136/7 đường Bạch Đằng, Phường 5, TP Vũng Tàu làm chết 2 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần xác định nguyên nhân vụ cháy, tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm, chủ động phòng ngừa.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các đô thị lớn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng, nhất là Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Chỉ thị số 19 ngày 24/6 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Công an và các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, chung cư mi ni; chủ động phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ dịp lễ, tết sắp tới.