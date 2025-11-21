Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Yêu cầu thông xe đèo Mimosa trong 10 ngày tới

(VTC News) -

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương.

Thị sát tại điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa, sau khi nghe báo cáo tình hình sạt lở khu vực đèo này và hướng khắc phục, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong 10 ngày tới phải thông được xe ở đèo Mimosa, ít nhất là thông xe 1 chiều để phục vụ vận chuyển hàng hóa cũng như đưa khác ra - vào Đà Lạt.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (đeo kính) chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở nghiêm trọng tại đèo Mimosa. (Ảnh: Thiên Trang)

Phó Thủ tướng cho rằng việc nối lại giao thông khu vực Đà Lạt - Lâm Đồng với các tỉnh khác vô cùng cần thiết. Sau đợt mưa, Đà Lạt vào cao điểm du lịch, tổ chức giao thông thông suốt là việc cần ưu tiên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phải cố gắng thông xe đèo Mimosa trong 10 ngày tới. (Ảnh: Thiên Trang)

Ông Đào Quang Tuynh, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Văn phòng Chính phủ, nhìn nhận Đà Lạt rất ít xảy ra các sự cố thiên tai, sự cố xây dựng nhưng những năm gần đây thì mỗi khi mưa lớn hay ảnh hưởng bão thì thường xuyên xuất hiện các sự cố, không ngập cục bộ thì sạt lở.

“Tôi đề nghị tỉnh Lâm Đồng phải rà soát lại quy hoạch xây dựng, cấp thoát nước và nông nghiệp để có giải pháp xử lý tổng thể. Hoặc phải có hệ thống theo dõi cảnh báo thiên tai ngập, sạt lở hiệu quả. Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có những đánh giá sâu hơn”, ông Tuynh nói.

Các phương tiện cơ giới khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa. (Ảnh: Thiên Trang)

Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo: “Khắc phụ nhanh các tuyến đường bị sạt lở. Đèo Mimosa phải nối tuyến sau 10 ngày nữa. Bộ Xây dựng phải đánh giá toàn diện các tuyến đường đèo để có giải pháp xử lý an toàn lâu dài. Đừng để có sạt taluy thì vá taluy, nó không toàn diện”, ông Dũng cho hay.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác cũng đã đến thị sát tại khu vực xã D’Ran (huyện Đơn Dương) cũ - là vùng ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng của vụ xả lũ ồ ạt từ hồ thủy điện Đa Nhim tối 19/11.

Tại D’Ran, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến những khu nhà bị hư hại hoàn toàn để nắm tình hình thiệt hại, đồng thời thăm các hộ gia đình đang trú lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho người dân tại xã D'Ran bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng có phương án khắc phục, hỗ trợ thiệt hại cho người dân một số xã vùng hạ lưu đập thủy điện chịu thiệt hại nặng do đợt xả lũ từ ngày 19/11 vừa qua.

Ông cũng chất vấn đơn vị vận hành đơn vị vận hành hồ thủy điện Đa Nhim về việc có thông báo cho dân khi xả lũ. Đại diện đơn vị trả lời có cảnh báo cho dân.

Liên quan vận hành hồ thủy điện, Phó Thủ tướng yêu cầu, ngoài việc thông báo cho người dân về việc xả lũ đúng quy trình, quy định, cần phải đưa ra cảnh báo, tính toán nhằm ít gây thiệt hại nhất cho người dân vùng hạ du. Đồng thời, ông cũng yêu cầu phải rà soát lại cơ chế điều tiết nước ở các đập thủy điện, phải đảm bảo linh hoạt trong xả lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên người dân.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngay khi trận lũ xảy ra, tỉnh Lâm Đồng đã lên phương án tái định cư cho các hộ dân.

Ông Mười chia sẻ thêm, đập thủy điện Đa Nhim xây dựng từ năm 1963 bằng đất nén, không dùng bê tông làm đập. Hàng năm đều có kiểm định nhưng rất nguy hiểm cho dân ở khu vực mặt đập và hạ du nếu có chuyện chẳng may liên quan đến an toàn đập.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị di dời khẩn cấp các hộ dân đang sống dưới cửa đập Đa Nhim ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, yêu cầu địa phương xem lại chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lụt bão và nâng mức hỗ trợ lên.

"Phải tính lại và giải ngân ngay. Trung ương cấp nhanh 200 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp thì giải ngân nhanh, càng sớm càng tốt”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói.