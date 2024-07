Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Việc thực hiện sinh trắc học đã bình thường

(VTC News) -

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng khẳng định, trong ngày 1/7, việc cập nhật sinh trắc học có trục trặc nhất định như báo chí đăng do đông người vào hệ thống. Tuy nhiên, trong các ngày sau đó, từ 2/7 - 5/7, hệ thống đã hoạt động bình thường.

"Chúng tôi thống kê chính xác được 19 triệu tài khoản, trong đó có 10% số người được ngân hàng hỗ trợ trực tiếp tại quầy", ông Dũng khẳng định.

Ông cho biết mục đích đầu tiên của Quyết định 2345/QĐ-NHNN là làm sạch tài khoản, vì bây giờ có căn cước công dân (CCCD) gắn chip, còn trước kia chúng ta sử dụng chứng minh thư và nhiều giấy tờ nên kẻ gian có thể lợi dụng làm giấy tờ giả. Hiện tại, NHNN phối hợp với Bộ Công an làm sạch tài khoản và chỉ những giao dịch trên 10 triệu đồng mới yêu cầu khách hàng thực hiện bước sinh trắc học. Như vậy, sau khi làm sạch tài khoản, sẽ không có giấy tờ giả.

Kiểm tra sinh trắc học có cách thức rất đơn giản, so sánh, kiểm tra, đối chiếu khuôn mặt người thực hiện giao dịch với hình ảnh trong cơ sở dữ liệu, nếu khớp thì cho thực hiện giao dịch. "Chúng tôi thống kê bình quân trong tháng 6, lượng giao dịch trên 10 triệu đồng chiếm 8%, bình quân một ngày có từ 1,8-2 triệu giao dịch loại này", Phó Thống đốc NHNN nói.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hiện nay, trên 80% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng, tương đương 65 triệu người. Số lượng tài khoản là khoảng 180 triệu, tức bình quân mỗi người Việt Nam có khoảng 3 tài khoản tại ngân hàng.

Tính đến chiều hôm 5/7, các ngân hàng đã đối chiếu làm sạch từ căn cước công dân được 19 triệu tài khoản.

Những trường hợp phải thực hiện tại quầy là người không có căn cước công dân gắn chip, chỉ có chứng minh thư và căn cước cũ, hoặc những khách hàng không có điện thoại NFC, ngân hàng phải giúp khách hàng thực hiện.

Số liệu thống kê của NHNN cũng cho thấy, giao dịch ngày hôm qua (5/7) đạt đỉnh trong hệ thống điện tử liên ngân hàng là 26,3 triệu giao dịch, lớn nhất trong 10 ngày gần đây. Trong đó, 8,35% là giao dịch trên 10 triệu đồng.

NHNN có 2 văn bản hướng dẫn về khó khăn khi thực hiện trong các tình huống như không có căn cước công dân gắn chip. Gần đây nhất, với VietcomBank, đến chiều 1/7, khách hàng không cần có điện thoại NFC nữa mà có thể kết nối liên thông VNeID với app của ngân hàng.

Về bảo mật thông tin, Luật Tổ chức tín dụng có quy định trách nhiệm của ngân hàng trong bảo mật thông tin, Luật An ninh mạng có quy định về bảo vệ thông tin. Ngân hàng nào cũng phải tuân thủ tất cả những điều này. NHNN có thông tư về bảo đảm an ninh, an toàn và được bảo mật liên tục.

Về bảo mật giao dịch, giao dịch trên 10 triệu đồng có thêm một bước kiểm tra sinh trắc học, các bước còn lại như cũ. Như vậy, chúng ta thêm một bước để bảo đảm trường hợp chính chủ. "Tôi xin nhấn mạnh lại, đây là thêm một bước bảo mật cho giao dịch, còn các bước còn lại không bớt bước nào", ông Phạm Tiến Dũng nói.

Phó Thống đốc NHNN cũng cho biết: "Với giải pháp này, một số người hỏi có an toàn tuyệt đối hay không. Tất cả các giải pháp đều không có gì là an toàn tuyệt đối. Chúng ta ra cái này thì tội phạm ra cách khác và như thế ngân hàng phải liên tục khuyến cáo và chúng ta cần liên tục phổ biến các khuyến cáo này. Cứ có thủ đoạn mới là chúng ta phải khuyến cáo. Khảo sát hôm qua cho thấy 94% người được hỏi biết các vấn đề này thông qua các phương tiện truyền thông".

Theo ông, trong thời gian tới, NHNN có 2 nhiệm vụ, đó là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của khách hàng và bảo vệ an ninh, an toàn thông tin.

"NHNN đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng ghi nhận tất cả khó khăn, vướng mắc của người dùng để tháo gỡ, xử lý; đặc biệt liên tục nâng cấp ứng dụng mobile banking để có thể đối phó với các thủ đoạn mới, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dùng. Tôi xin cam kết, có vướng mắc gửi đến các hệ thống ngân hàng là chúng tôi sẽ xử lý.

Chúng ta sẽ làm theo lộ trình, làm dần dần và làm đến đâu chắc đến đó với mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền và lợi ích của khách hàng", Phó Thống đốc khẳng định.