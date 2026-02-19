Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y gắn với cuộc sống người già

(VTC News) -

Hành trình đến với lão khoa

Sinh năm 1987 tại vùng đất Hưng Yên (trước đây thuộc tỉnh Thái Bình), Nguyễn Ngọc Tâm bước vào Đại học Y Hà Nội cùng mong muốn trở thành thầy thuốc giỏi. Những năm học bác sĩ nội trú - môi trường vốn nổi tiếng khắt khe - tạo nền tảng quan trọng cho con đường chị đi sau này. Khi thực hiện luận văn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chị có cơ hội tiếp cận sâu với chuyên ngành lão khoa và nhận ra sức hút của lĩnh vực vốn ít người trẻ lựa chọn vì sự phức tạp và những thách thức đặc thù.

“Người cao tuổi không chỉ là những bệnh nhân lớn tuổi hơn, mà là đối tượng cần cách tiếp cận toàn diện, cá thể hóa và rất nhiều kiên nhẫn”, chị chia sẻ. Bệnh cảnh phức tạp, tâm lý mong manh và nhu cầu chăm sóc dài hạn khiến chị nhận ra đây là lĩnh vực mà mình có thể dành trọn tâm huyết.

Quyết định ở lại Bộ môn Lão khoa và Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trong bối cảnh ngành lão khoa còn khá mới ở Việt Nam, trở thành bước ngoặt sự nghiệp của chị. Cùng với công việc điều trị người bệnh đái tháo đường và các bệnh mạn tính, chị dồn tâm huyết cho chuỗi nghiên cứu về những hội chứng lão khoa - nhóm vấn đề ngày càng cấp thiết trong bối cảnh dân số Việt Nam già hóa nhanh.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, là nữ PGS trẻ nhất Việt Nam ở Hội đồng giáo sư ngành Y học và cũng là PGS trẻ nhất Đại học Y Hà Nội 2025. (Ảnh: BSCC)

Suốt nhiều năm, chị và cộng sự tập trung vào các nghiên cứu nền tảng về sarcopenia (hay còn gọi là teo cơ), hội chứng dễ bị tổn thương, nguy cơ ngã… Những công trình này cung cấp dữ liệu quan trọng, góp phần giúp Bệnh viện Lão khoa Trung ương xây dựng và hoàn thiện quy trình sàng lọc các hội chứng lão khoa - điều trước đây chưa từng được hệ thống hóa đầy đủ.

“Giá trị lớn nhất của nghiên cứu nằm ở việc có thể áp dụng ngay vào thực tiễn lâm sàng, giúp người bệnh được chăm sóc tốt hơn”, BS Tâm khẳng định.

“Tôi ý thức rất rõ kỳ vọng dành cho mình và xem đó là động lực để tiếp tục rèn luyện, làm việc nghiêm túc và đóng góp nhiều hơn cho đào tạo, nghiên cứu và điều trị” - Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Tâm.

Thách thức của một nhà quản lý trẻ

Được bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa khi tuổi đời còn trẻ từng là thử thách lớn. “Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng nghiệp tin tưởng là điều không dễ”, chị thừa nhận. Nhưng môi trường kết hợp hài hòa giữa viện - trường, sự hỗ trợ của thầy cô và sự phối hợp trong nghiên cứu, giảng dạy, điều trị giúp chị vượt qua những áp lực ban đầu.

Để cân bằng giữa lâm sàng, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy, chị học cách phân bổ thời gian hợp lý, xác định ưu tiên theo từng giai đoạn và đặc biệt trân trọng sự ủng hộ của gia đình. “Đó là chỗ dựa lớn nhất giúp tôi giữ được sự bền bỉ”, chị nói.

Trong giảng dạy, chị đồng hành cùng sinh viên chương trình tiên tiến của Đại học Y Hà Nội. Chị nhận xét các em năng động, ham học và có lợi thế ngoại ngữ, rất thuận lợi cho nghiên cứu. Điều chị mong muốn không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghề và đam mê nghiên cứu cho thế hệ trẻ.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Tâm thăm khám và tư vấn sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Theo chị, một bác sĩ giỏi không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn phải vững vàng về y đức, biết thấu hiểu và đồng hành cùng người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi - những người mang trong mình cả bệnh tật và sự cô đơn của tuổi già.

Từ thực tế nhiều năm gắn bó với lão khoa, chị Tâm nhận thấy hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam còn thiếu đồng bộ. Nhân lực, mô hình quản lý và các dịch vụ hỗ trợ dài hạn đều chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, chị hy vọng ngày càng có nhiều bác sĩ trẻ đến với lão khoa - một lĩnh vực “không dễ đi” nhưng có ý nghĩa lớn với cộng đồng.

Nữ Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y gửi gắm đến những người trẻ đang theo đuổi y khoa: “Hãy kiên trì theo đuổi đam mê và rèn luyện đạo đức của người thầy thuốc. Khi học tập, làm việc và nghiên cứu bằng tất cả tâm huyết, các bạn sẽ gặt hái được thành công”.

Hành trình của PGS.BS Nguyễn Ngọc Tâm - từ một sinh viên tỉnh lẻ đến nữ Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 - minh chứng: thành công luôn dành cho những ai đủ bền bỉ, đủ tử tế và không ngừng nỗ lực mỗi ngày.

Danh hiệu “trẻ nhất” mang đến niềm tự hào, nhưng cũng là áp lực tích cực, nhắc chị tiếp tục rèn luyện và cống hiến.