Phim 18+ về vũ nữ thoát y đại thắng tại Oscar 2025

(VTC News) -

Sáng 3/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Chương trình năm nay do Conan O'Brien dẫn dắt và quy tụ nhiều ngôi sao để tôn vinh các bộ phim xuất sắc nhất năm qua.

Tại lễ trao giải năm nay, Anora thắng lớn khi giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất "Phim xuất sắc nhất". Thành tích này chính thức đưa tác phẩm của Sean Baker mang về tổng cộng 5 chiếc tượng vàng Oscar.

Ngoài ra, bộ phim cũng chiến thắng hàng loạt giải thưởng quan trọng gồm "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Mikey Madison)", "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" và "Dựng phim xuất sắc nhất".

Trên sân khấu nhận giải, Sean Baker và đội ngũ làm phim bày tỏ niềm tự hào khi bộ phim độc lập được tạo nên từ khoản kinh phí ít ỏi là 6 triệu USD đã làm nên kỳ tích.

Nam đạo diễn chia sẻ: "Đây là thời điểm ngành điện ảnh đang gặp khó khăn. Chúng ta hãy tiếp tục làm những bộ phim với ước mơ lớn". Anh kêu gọi bố mẹ hãy hướng dẫn con cái đi xem phim ở rạp và truyền tình yêu điện ảnh cho thế hệ tiếp theo.

Cảnh trong phim "Arona".

Anora là bộ phim chính kịch do Sean Baker đạo diễn. Phim có sự tham gia của Mikey Madison trong vai chính, cùng Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov và Karren Karagulian.

Câu chuyện xoay quanh Anora "Ani" Mikheeva, một vũ nữ thoát y ở Brooklyn. Cô làm việc trong một câu lạc bộ thoát y ở Manhattan, nơi cô gặp gỡ Ivan "Vanya" Zakharov - con trai của một tỷ phú Nga.

Vanya là một chàng trai giàu có nhưng thiếu định hướng, đắm chìm trong tiệc tùng và trò chơi điện tử thay vì theo đuổi sự nghiệp mà gia đình mong đợi. Trong một lần gặp gỡ tại câu lạc bộ, Vanya trả cho Ani một khoản tiền lớn để cô ở bên anh trong một tuần. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và quyết định đến Las Vegas để kết hôn.

Tuy nhiên, khi tin tức về cuộc hôn nhân của họ lan truyền, gia đình Vanya - đặc biệt là cha mẹ anh – quyết định can thiệp. Họ cử người thân tín đến để ép cặp đôi hủy bỏ cuộc hôn nhân. Ani phải đối mặt với áp lực từ gia đình giàu có của Vanya, nhận ra sự khác biệt quá lớn về địa vị xã hội giữa họ.

Bộ phim khai thác sâu sắc chủ đề giai cấp, giấc mơ Mỹ và những mâu thuẫn giữa tình yêu và thực tế khắc nghiệt.

Đạo diễn Sean Baker.

Trước thềm Oscar, nhiều chuyên trang điện ảnh, tờ báo uy tín như Variety, The New York Times, The Hollywood Reporter… đều dự đoán tác phẩm của Sean Baker sẽ giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng bậc nhất lễ trao giải.

Trước đó, Arona đã giành giải Cành cọ vàng tại Cannes 2024 và nhận được nhiều đề cử quan trọng.

Sean Baker là một đạo diễn, biên kịch, nhà làm phim của Mỹ. Anh cũng là “cha đẻ” của loạt phim đình đám như Take Out (2004), Starlet (2012), Tangerine (2015), The Florida Project (2017), Red Rocket (2021).

Với tác phẩm Anora, Sean Baker đã nhận nhiều giải thưởng và lời khen của giới chuyên môn. Phim mang về cho đạo diễn sinh năm 1971 một giải Cành cọ vàng, 2 giải Quả cầu vàng, 5 giải BAFTA.

Kết quả giải thưởng Oscar 2025 Phim xuất sắc nhất: Anora Đạo diễn xuất sắc nhất: Sean Baker, Anora Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Mikey Madison, Anora Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Adrian Brody, The Brutalist Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Zoe Saldaña, Emilia Pérez Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kieran Culkin, A Real Pain Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Anora, Sean Baker Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Conclave, Peter Straughan Phim quốc tế hay nhất: I'm Still Here, Walter Salles (Brazil) Phim tài liệu hay nhất: No Other Land, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor Phim hoạt hình hay nhất: Flow Quay phim xuất sắc nhất: The Brutalist, Lol Crawley Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Wicked, Paul Tazewell Dựng phim xuất sắc nhất: Anora, Sean Baker Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Wicked, Nathan Crowley Nhạc phim gốc xuất sắc nhất: Emilia Pérez, Clément Ducol & Camille Bài hát gốc xuất sắc nhất: El Mal, Emilia Pérez (Clement Ducol, Camille & Jacques Audiard) Âm thanh xuất sắc nhất: Dune: Part Two Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Dune: Part Two Trang điểm và tạo kiểu tóc xuất sắc nhất: The Substance Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Only Girl in the Orchestra Phim hoạt hình ngắn hay nhất: In the Shadow of the Cypress Phim ngắn live-action hay nhất: I'm Not a Robot