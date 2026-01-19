Philippines phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(VTC News) -

Theo Reuters, ngày 19/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, nước này đã phát hiện khí đốt tự nhiên và condensate tại một giếng khoan nằm gần mỏ khí Malampaya ngoài khơi đảo Palawan. Đây là phát hiện khí đốt tự nhiên đầu tiên của Philippines trong hơn 10 năm qua, mang ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Theo ông Marcos, giếng khoan có tên Malampaya East One (MAE-1) được ước tính chứa khoảng 2,8 tỉ m³ khí tự nhiên, tương đương gần 14 tỷ kWh điện mỗi năm.

“Với quy mô hiện tại, MAE-1 có khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong một năm cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình, khoảng 9.500 tòa nhà hoặc gần 200.000 trường học”, Tổng thống Marcos cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

“Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng đạt lưu lượng khoảng 1,7 triệu m³ khí mỗi ngày, cho thấy tiềm năng khai thác lớn. Đây là một nguồn tài nguyên có năng suất cao, tương đương với các giếng Malampaya ban đầu và còn nhiều dư địa để gia tăng sản lượng”, ông nhấn mạnh.

Ngoài khí đốt, phát hiện mới còn bao gồm condensate, một dạng nhiên liệu lỏng có giá trị cao. Theo ông Marcos, những nguồn tài nguyên bổ sung này có thể hỗ trợ đáng kể cho nỗ lực ổn định nguồn cung điện của chính phủ.

Giếng MAE-1 nằm cách dự án khí đốt Malampaya khoảng 5 km về phía đông. Malampaya hiện là nguồn cung khí đốt tự nhiên nội địa duy nhất của Philippines, đóng vai trò then chốt trong việc vận hành các nhà máy điện khí của nước này. Hoạt động thăm dò cũng đang được triển khai tại các khu vực tiềm năng lân cận.

Trước đó, các chuyên gia từng dự báo mỏ Malampaya có thể cạn kiệt vào năm 2027. Để đối phó, Philippines đã mở cửa nhập khẩu LNG nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của các nhà máy điện khí. Năm 2023, Tổng thống Marcos đã ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng khai thác Malampaya thêm 15 năm, đồng thời cho phép khoan thêm các giếng mới nhằm bù đắp sự suy giảm sản lượng.

Phát hiện lần này được kỳ vọng sẽ kéo dài tuổi thọ của Malampaya, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và củng cố an ninh năng lượng cho Philippines trong giai đoạn chuyển đổi.