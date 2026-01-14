Phiên đấu giá đặc biệt các kỷ vật khai sinh Apple

(VTC News) -

Ngày 23/1, tại Christie’s Rockefeller Center (New York, Mỹ) sẽ diễn ra sự kiện đấu giá đặc biệt, với tâm điểm là bản hợp đồng thành lập Apple Computer Company cùng nhiều kỷ vật gắn liền với hành trình khởi nghiệp của Steve Jobs và Steve Wozniak.

Đây không chỉ là một phiên đấu giá đơn thuần, mà còn là dịp để nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ toàn cầu.

Steve Jobs cùng các cộng sự bên chiếc máy tính Apple đời đầu, biểu tượng cho sự khởi đầu của một đế chế công nghệ. (Nguồn: X)

Di sản công nghệ

Trong số các hiện vật, nổi bật nhất chính là bản hợp đồng thành lập Apple năm 1976. Văn bản ba trang này có chữ ký của Steve Jobs, Steve Wozniak và Ron Wayne, chính thức khai sinh Apple Computer Company. Giá trị ước tính của tài liệu dao động từ 2 đến 4 triệu USD (52,5 - 105 tỷ đồng), phản ánh tầm ảnh hưởng to lớn của Apple đối với ngành công nghệ và văn hóa đại chúng.

Đáng chú ý, hợp đồng còn đi kèm giấy tờ rút lui của Ron Wayne, người đồng sáng lập thứ ba. Chỉ vài tuần sau khi ký kết, Wayne đã bán lại phần sở hữu của mình, bỏ lỡ cơ hội trở thành tỷ phú. Câu chuyện này trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về Apple, minh chứng cho sự rủi ro và may mắn trong khởi nghiệp.

Việc đưa hợp đồng ra đấu giá không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn khẳng định sức hút của những di sản công nghệ đối với giới sưu tầm.

Bản sửa đổi hợp đồng Apple năm 1976, văn bản ghi dấu sự rút lui của Ron Wayne, người đồng sáng lập thứ ba, chỉ vài tuần sau khi công ty được thành lập. (Nguồn: Getty Images)

Từ séc số 1 đến iPhone

Bên cạnh hợp đồng thành lập, nhiều hiện vật khác gắn liền với Apple cũng được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý là tấm séc trị giá 500 USD có chữ ký của Jobs và Wozniak, viết ngày 16/3/1976, hơn hai tuần trước khi Apple chính thức đăng ký thành công ty.

Nhà sử học máy tính Corey Cohen gọi đây là “mảnh giấy quan trọng nhất trong lịch sử Apple”. Giá trị ước tính của tấm séc vượt 500.000 USD (13,1 tỷ đồng), với mức giá thầu hiện tại hơn 200.000 USD (5,2 tỷ đồng).

Tấm séc đầu tiên của Apple, ký bởi Steve Jobs và Steve Wozniak, được ví như “tài liệu quan trọng nhất trong lịch sử Apple”, đang được đấu giá với mức thầu lên tới hàng trăm nghìn USD. (Nguồn: RR Auction)

Ngoài ra, còn có bảng sao kê ngân hàng đầu tiên của Apple, bo mạch Apple-1 nguyên mẫu, cùng nhiều thiết bị hiếm như iPhone thế hệ đầu tiên bản 4GB, vốn bị ngừng sản xuất chỉ sau 68 ngày, khiến đây trở thành một trong những mẫu iPhone hiếm nhất. Giá trị ước tính của thiết bị này vượt 50.000 USD (1,3 tỷ đồng).

Một chiếc iPad đời đầu hộp kín với dung lượng 64GB và kết nối 3G cũng được đưa ra đấu giá, dự kiến đạt hơn 1.500 USD. Đặc biệt, phiên đấu giá còn có cả băng nhạc Bob Dylan - Joan Baez thuộc sở hữu cá nhân của Steve Jobs, minh chứng cho niềm đam mê âm nhạc của ông.

Nguyên mẫu bo mạch Apple-1 – hiện vật hiếm hoi đánh dấu bước khởi đầu của hành trình Apple trong kỷ nguyên máy tính cá nhân. (Nguồn: RR Auction)

Việc đưa những tài liệu và hiện vật này ra đấu giá cho thấy giá trị ngày càng tăng của các kỷ vật công nghệ. Apple không chỉ là một công ty công nghệ, mà còn là biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Những món đồ gắn liền với Apple, từ iPhone đời đầu cho đến các văn bản pháp lý, đều trở thành minh chứng cho hành trình từ một garage nhỏ bé ở California đến tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Phiên đấu giá sắp tới không chỉ dành cho giới sưu tầm, mà còn là dịp để công chúng nhìn lại lịch sử công nghệ hiện đại. Những hiện vật này, dù là một tấm séc, một hợp đồng hay một chiếc iPhone, đều mang trong mình câu chuyện khởi đầu của Apple - câu chuyện về tầm nhìn, sự liều lĩnh và khát vọng thay đổi thế giới.