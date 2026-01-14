(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đầu giờ buổi sáng, các lãnh đạo, thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV và các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, đoàn công tác tổng duyệt phương án di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia; công tác bảo đảm an ninh, an toàn; công tác y tế, lễ tân, hậu cần; đưa đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế cùng các nội dung khác theo kế hoạch.

Hội trường chính trong ngày tổng duyệt. (Ảnh: Quang Tùng)

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau lễ tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV đã cơ bản hoàn thành công tác phục vụ Đại hội.

Lưu ý một số nội dung cụ thể cần phải gấp rút hoàn thiện, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trang trí khánh tiết tại Hội trường chính, sảnh vào bảo đảm an toàn, khang trang, sạch đẹp.

"Khi bước chân vào Đại hội, đại biểu phải cảm nhận được sự trang nghiêm, trang trọng", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Quang Tùng)

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, trong quá trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước trình bày báo cáo và các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị cần có sự đồng bộ với slide minh họa.

Về sơ đồ, vị trí hòm phiếu và cán bộ phục vụ, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương để lên phương án phù hợp nhất.

"Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo đi lại, an ninh, an toàn tuyệt đối. Đại hội có thành công đến mấy nhưng chỉ có một sơ suất nhỏ về an ninh, an toàn là rất phức tạp. Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm quy định", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rút kinh nghiệm sau lễ tổng duyệt. (Ảnh:Quang Tùng)

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện công việc theo kế hoạch, hạn chế hội họp, chỉ báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến trong trường hợp thực sự cần thiết.

Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đôn đốc, triển khai, cập nhật công việc hằng ngày báo cáo cho Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư khi có vấn đề phát sinh.