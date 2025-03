Phi hành gia NASA trở về Trái Đất sau 9 tháng mắc kẹt

(VTC News) -

Bốn phi hành gia NASA rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 18/3 trên tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon, kết thúc chuyến công tác kéo dài hơn 9 tháng trong không gian - lâu hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu do các vấn đề kỹ thuật với tàu vũ trụ Boeing thay thế của họ.

Nhóm phi hành gia bao gồm Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi từ Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), và Kirill Peskov từ cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos khởi hành từ trạm vũ trụ vào khoảng 6h35 theo giờ miền Đông (1035 GMT) sau khi tạm biệt các đồng nghiệp còn lại trên quỹ đạo.

Tàu Crew Dragon được đặt tên là "Freedom," dự kiến sẽ hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Florida vào khoảng 2h15 (giờ miền Đông) vào thứ Tư (0615 GMT), kết thúc sứ mệnh Crew-9 của NASA.

Các phi hành gia NASA bên trong tàu vũ trụ SpaceX Dragon. (Ảnh: Reuters)

Nhiệm vụ này ban đầu được lên kế hoạch kéo dài khoảng sáu tháng, song bị kéo dài thêm gần hai tháng do các vấn đề với tàu Starliner của Boeing, vốn được dự kiến đưa nhóm phi hành gia trở về Trái Đất. Cụ thể, do gặp phải các vấn đề về động cơ đẩy và rò rỉ helium trong chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên vào tháng 6 năm 2024, NASA đã quyết định rằng Starliner không đủ an toàn để đưa phi hành đoàn trở về.

Tàu Starliner quay trở lại Trái Đất mà không có phi hành đoàn vào tháng 9/2024, để bốn phi hành gia trên ISS lâu hơn dự kiến. SpaceX, đối tác thương mại lâu năm của NASA, đã triển khai tàu Crew Dragon để đưa họ về nhà.

"Chúng tôi rất vui mừng được chào đón phi hành đoàn Crew-9 trở lại Trái Đất sau một sứ mệnh thành công tại Trạm Vũ trụ Quốc tế," quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết trong một tuyên bố. "Sự hợp tác của chúng tôi với SpaceX tiếp tục chứng minh giá trị của mình trong việc duy trì sự hiện diện của con người trong không gian."

Con tàu đáp xuống vùng biển ngoài khơi Florida. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian ở trên ISS, phi hành đoàn đã tiến hành hàng trăm thí nghiệm khoa học, bao gồm các nghiên cứu về tác động của vi trọng lực lên cơ thể người, đồng thời thực hiện các cuộc đi bộ ngoài không gian để bảo trì trạm vũ trụ.

Hành trình trở về của họ đánh dấu lần thứ chín SpaceX đưa các phi hành gia NASA lên và xuống từ ISS kể từ khi công ty bắt đầu các sứ mệnh có người lái vào năm 2020. Nhiệm vụ này cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của SpaceX trong chương trình không gian của NASA, đặc biệt khi Boeing tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc phát triển tàu Starliner.

Sau khi hạ cánh, các phi hành gia sẽ được đưa lên một con tàu phục hồi của SpaceX để kiểm tra y tế ban đầu trước khi trở về đất liền, nơi họ sẽ tiếp tục được theo dõi để đảm bảo sức khỏe sau thời gian dài trong không gian.