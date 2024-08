Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng

(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1148 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 14/8.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam)

Trước đó, ngày 14/8, tại kỳ họp thứ 25 của HĐND tỉnh Quảng Nam, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1967, quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (nay là phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Ông có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát Nhân dân); Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Dũng có thời gian dài công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam và trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh; Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn; Trưởng phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh; Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh.

Tháng 2/2020, ông Nguyễn Đức Dũng được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Tháng 8/2024, khi đang là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Dũng được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.