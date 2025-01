Phát hiện xe khách chở hơn 8.100 màn hình điện thoại không nguồn gốc

(VTC News) -

Chiều 3/1, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1A - Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa phát hiện 27 thùng chứa trên 8.100 màn hình điện thoại xuất xứ nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng trên xe khách đi qua huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, lúc 22h00 ngày 02/01, tại Km494+200, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh do ông Đoàn Tử Chinh làm tổ trưởng thực hiện kiểm tra ô tô khách mang BKS: 43H-06079 do Phan Thanh Tuấn (sinh năm 1979, trú phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện kiểm tra số màn hình điện thoại không có hoá đơn chứng từ. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khoang hành khách có 27 thùng giấy, bên trong chứa trên 8.100 màn hình điện thoại các loại, có xuất xứ từ nước ngoài. Ước tính tổng giá trị của số hàng hóa này lên tới hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, lái xe không thể xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa kể trên.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó bàn giao phương tiện cùng số hàng hóa trên cho Công an huyện Can Lộc để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và xử lý theo quy định pháp luật.

Đầu tháng 8/2024, tại Km 28 quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhân Lý (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác huyện Chi Lăng, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra ô tô 7 chỗ, mang nhãn hiệu INNOVA BKS: 98A-026.04 do ông Nguyễn Đình Hiền trú thôn Đồi Chè (xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) lái, theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang ghế sau của xe cất giấu 2 loại hàng có xuất xứ ngoài Việt Nam, trên hàng hóa in chữ nước ngoài. Cụ thể gồm 87 chiếc máy tính bảng iPad có dung lượng 32GB; 60 chiếc điện thoại thông minh iPhone 6S Plus dung lượng 64GB.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Đình Hiền không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh về nguồn gốc hàng hóa như chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và các loại giấy tờ có liên quan đến toàn bộ số hàng hoá trên.