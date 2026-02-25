Phát hiện thi thể người đàn ông trong công viên ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 25/2, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện một tử thi nam giới nằm trên bãi cỏ trong công viên Giọt Nước, thuộc tổ 2 Quyết Thắng, phường Kon Tum.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trong công viên Giọt Nước. (Ảnh: N.C)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Ngữ (SN 1967, trú tổ 2 Quyết Thắng, phường Kon Tum; nhân viên bảo vệ công viên Giọt Nước) phát hiện tử thi nam giới nằm trên bãi cỏ trong khuôn viên công viên.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Kon Tum nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành thu thập thông tin và xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông A Hyih (SN 1967, trú thôn Pleijơrợp, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi). Ông A Hyih sống độc thân, không vợ con.

Theo thông tin từ người thân, nạn nhân là người mắc bệnh tâm thần, có tiền sử bệnh gan, thận nặng và nghiện rượu kéo dài. Trước đây, ông từng được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng sau đó bỏ về và sống lang thang. Do tình trạng gan, thận đã suy kiệt nghiêm trọng, các cơ sở y tế không tiếp nhận điều trị.

Cách đây vài ngày, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) phát đi thông báo tìm thân nhân của một nam giới được phát hiện tử vong tại khu vực bãi biển thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,66m, độ tuổi từ 60–70; tóc đen bạc, dài trùm tai, xoăn tự nhiên. Khi được phát hiện, người này mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần đùi thể thao màu đen đỏ; tay trái đeo vòng nhựa màu nâu có dòng chữ “Nam mô A Di Đà Phật”.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có một số giấy tờ, vật dụng liên quan, trong đó có tờ giấy ghi tên Nguyễn Quốc Dũng (65 tuổi), địa chỉ: xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Công an phường Tuy Hòa đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan, liên hệ Công an phường Tuy Hòa (địa chỉ: 233 Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa; điện thoại: 02573.888.809) để phối hợp giải quyết.