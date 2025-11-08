Phát hiện thi thể người đàn ông sau 3 ngày mất tích

(VTC News) -

Ngày 8/11, lãnh đạo Công an xã Đông Thái Ninh xác nhận người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới dưới mương nội đồng trên địa bàn.

Theo đó, ngày 7/11, người dân đi chăn bò tại khu vực cánh đồng thôn Nam Duyên, xã Đông Thái Ninh thì phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nội đồng, cạnh tuyến đường ĐT 47. Bên cạnh thi thể có chiếc xe máy Wave Alpha màu đỏ - đen.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông cùng chiếc xe máy dưới mương nước tại xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Ngọc Thân)

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thái Ninh có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

"Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tử vong, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự", vị lãnh đạo Công an xã thông tin.

Cơ quan chức năng khoanh vùng khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân.

Danh tính người đàn ông được xác định là anh Trịnh Công Nhuận (sinh năm 1984, trú tại thôn Nam Duyên, xã Đông Thái Ninh). Được biết, anh Nhuận không có mặt ở nhà từ 3 ngày nay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, người dân Hà Tĩnh cũng phát hiện thi thể một người đàn ông dưới chân cầu. Cụ thể, khoảng 23h ngày 21/10, người dân đi qua khu vực cầu Là (thuộc thôn Trửa, xã Việt Xuyên) phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới chân cầu. Gần khu vực nạn nhân còn có chiếc xe máy màu đỏ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.Q.Th. (58 tuổi, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Bước đầu, chính quyền địa phương nhận định nguyên nhân tử vong có thể ông Th. bị đuối nước trong quá trình đi câu cá.