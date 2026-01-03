Phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính ma túy, tàng trữ pháo lậu

(VTC News) -

Ngày 3/1, một lãnh đạo Công an xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị phối hợp cùng với Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn vừa phát hiện trường hợp nam tài xế xe đầu kéo dương tính với chất ma túy và tàng trữ pháo nổ không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 2/1, tại tuyến ĐT.459 thuộc địa phận xã Bắc Thái Ninh, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn phối hợp với Công an xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Tết dương lịch.

Tài xế Hoàng Văn T. cùng 3 bệ pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-090.95, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-033.97, do Hoàng Văn T. (sinh năm 1985, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, nhận thấy lái xe có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành test nhanh ma túy và cho kết quả dương tính với chất ma túy (MOP). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên.

Quá trình mở rộng khai thác, tài xế này khai nhận tại nhà riêng ở thôn Vọng Lỗ, xã Phụ Dực còn cất giấu 3 bệ pháo nổ không rõ nguồn gốc. Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn phối hợp Công an xã Bắc Thái Ninh tiến hành xác minh tại nơi ở của tài xế, lập biên bản thu giữ 3 bệ pháo màu nâu, trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bắc Thái Ninh lập hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 30/12/2025, tổ công tác của Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 340 + 200 đường Hồ Chí Minh đã dừng ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 74G-005.10 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 74R-011.17 do tài xế Trần Văn Cường (sinh năm 1990, trú tại Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng xã A Lưới 1 đi xã Bình Điền.

Quá trình kiểm tra, thấy Cường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác thực hiện kiểm tra nhanh ma tuý với tài xế này và phát hiện dương tính với ma tuý loại Methamphetamine.

Kiểm tra trên người của Cường, lực lượng CSGT phát hiện 5 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp. Sự việc sau đó được bàn giao cho Công an xã A Lưới 2 tiếp tục điều tra, làm rõ.