Phát hiện nhóm người được thuê xếp hàng mua vàng bình ổn giá

(VTC News) -

Tối 30/6, Bộ Công an cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội xác định có nhóm người được thuê xếp hàng để mua vàng từ các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Cụ thể, trong quá trình trinh sát, nắm tình hình, các tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số người có dấu hiệu thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV - nơi được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố.

Bước đầu, công an xác định có khoảng 4, 5 nhóm riêng biệt. Trong mỗi nhóm có một người đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.

Các đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh vàng bạc phát hiện có sai phạm. (Ảnh: Bộ Công an)

Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Khi nhận được vàng từ ngân hàng, những người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính, một số di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.

Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.T.T.H. trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) do bà Đ.T.T. làm chủ có 4 người đi xếp hàng mua vàng tại các ngân hàng thương mại Nhà nước, ngoài chồng bà T. còn có 3 cá nhân khác.

Tại các điểm bán vàng, 3 cá nhân này mua được 4 lượng vàng, sau đó di chuyển về cửa hàng B.T.T.H. Theo xác minh ban đầu, các cá nhân liên quan đến cửa hàng này đã xếp hàng mua tổng cộng 14 lượng vàng SJC.

Ngày 17/6, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập 3 tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hoạt động mua bán vàng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội.

Kiểm tra tại cửa hàng B.T.T.H., cơ quan chức năng phát hiện, chồng bà T. đang mua 1 lượng vàng SJC từ một cá nhân với giá 81 triệu/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản, không có hoá đơn chứng từ.

Cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.T.T.H. không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với một số mặt hàng trang sức mỹ nghệ đang được bày bán. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với 1 lượng vàng SJC và 232 chiếc nhẫn trang sức màu vàng, 48 chiếc nhẫn trang sức màu trắng.

Tại phố Hà Trung, tổ công tác số 3 Phòng An ninh kinh tế và Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L., phát hiện công ty đang mua 1 lượng vàng SJC từ một cá nhân với giá 81 triệu/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Tổ kiểm tra lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.

“Vụ việc mua vàng với giá cao hơn ngân hàng bán ra cho thấy đã có hiện tượng người kinh doanh cửa hàng vàng bạc sẵn sàng chi tiền chênh lệch để mua được vàng miếng SJC, đi ngược với quan điểm bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước”, Trung tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ Phòng An ninh kinh tế nhìn nhận.

Hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC, ngoại tệ nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SJC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng.

Trong thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế sẽ tiếp tục nắm thông tin về tình hình thị trường vàng, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Cục Quản lý thị trường kiểm tra các điểm giao dịch vàng, ngoại hối trên địa bàn TP Hà Nội, đưa ra những dự báo sát thực tiễn, qua đó, tham mưu các cấp có những giải pháp bình ổn thị trường vàng.