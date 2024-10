Phát hiện nhiều bộ phận thi thể người trong quán karaoke An Phú ở Bình Dương

(VTC News) -

Công an Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Thông tin ban đầu, sáng nay 16/10, sau khi nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện nhiều bộ phận nghi cơ thể người tại quán karaoke An Phú, cơ quan công an đã lập tức đến hiện trường.

Qua kiểm tra, tại tầng trệt, cách cửa ra vào khoảng 20m, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ phận thi thể người gồm phần đầu và cánh tay rời nhau, đang trong quá trình phân hủy nặng.

Cơ quan Công an TP Thuận An đang thực hiện thu thập chứng cứ, xác định danh tính của nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú năm 2022.

Trước đó, tối 6/9/2022, quán karaoke An Phú bốc cháy khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được kết luận do chập điện. Từ đó đến nay, địa điểm này bị bỏ hoang.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định chủ quán karaoke An Phú cùng nhiều cán bộ công an đã để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các quy định về PCCC và trách nhiệm quản lý nên đã khởi tố bị can để điều tra.

Cụ thể, cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú) bị khởi tố để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bị can Linh đã tử vong do bệnh lý nên Cơ quan CSĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi; ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM), chủ quán karaoke An Phú bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội vi phạm quy định về PCCC gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Phạm Quốc Hùng (cán bộ trực tiếp nghiệm thu hệ thống PCCC) và Vũ Trường Sơn (cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về PCCC). Hai bị can này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về PCCC gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến tháng 6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm hai bị can liên quan là Phạm Thị Hồng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Hai bị can trên đã có hành vi vi phạm quy định về PCCC cùng các hành vi vi phạm pháp luật nên đã quyết định khởi tố bị can để điều tra.