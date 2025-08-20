Phát hiện hộp sọ cùng nhiều bộ phận nghi xương người trên núi Đại Huệ

(VTC News) -

Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện hộp sọ và nhiều bộ phận nghi là xương người trên núi Đại Huệ, xã Hưng Nguyên.

Khu vực phát hiện hộp sọ cùng nhiều bộ phận nghi xương người ở gần Quốc lộ 46.

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một hộp sọ nghi sọ người ở khu vực núi Đại Huệ, cách Quốc lộ 46 khoảng 1km nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, lực lượng pháp y Công an tỉnh và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.

Qua ghi nhận, ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều mảnh xương nghi là xương người cùng quần áo nữ giới.

Người thân chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định quần áo trên là của chị này.