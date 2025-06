Phát hiện công ty kinh doanh lọc nhớt không rõ nguồn gốc xuất xứ

(VTC News) -

Ngày 19/6, Đội QLTT số 3 (Cục QLTT Nghệ An) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra Công ty TNHH Hòa Tâm, địa chỉ tại số 252 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang kinh doanh 63 sản phẩm lọc nhớt có tổng trị giá gần 16 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra hàng hóa tại Công ty Hòa Tâm

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hòa Tâm với số tiền 12 triệu đồng, đồng thời tiến hành tịch thu toàn bộ lô hàng vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

Đại diện Đội QLTT số 3 cho biết, việc giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn tỉnh.