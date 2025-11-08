Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

(VTC News) -

Chiều 8/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân khiến 3 người tử vong trong căn phòng trọ tại xã Tân Hương.

Trước đó, người dân tại (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện 3 người tử vong trong một phòng trọ cho thuê tháng. Nạn nhân gồm một người đàn ông, một người phụ nữ và nữ sinh lớp 7.

Khu vực nơi 3 người tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, bạn học của nữ sinh đến tìm nhưng không thấy trả lời, sau đó phát hiện cửa phòng đóng kín, bên trong bốc mùi xăng. Khi chủ nhà trọ và người dân đến hiện trường, mở cửa phát hiện người đàn ông nằm trên nền gạch, người phụ nữ trên nệm, còn nữ sinh được phát hiện trên gác. Cả ba đều đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an xã Tân Hương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa và điều tra nguyên nhân.

Qua tìm hiểu, người đàn ông và phụ nữ thuê phòng trọ để sinh sống, cùng làm việc tại một vựa dừa ở địa phương.

Mới đây, tại Cà Mau cũng xảy ra vụ án mạng khiến 2 mẹ con tử vong ngay tại nhà riêng.

Theo thông tin từ trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, sáng 6/11, Công an xã Thanh Tùng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ chết người tại ấp Cái Ngay.

Kết quả điều tra ban đầu, 2 nạn nhân là chị T.T.T. (SN 1978, tạm trú ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng) và cháu N.N.K.A. (SN 2016, con của của chị T.).

Qua điều tra ban đầu xác định, chị T. hiện đang nuôi bé A. và buôn bán nước giải khát tại nhà.

Thời gian gần đây, chị T. và ông Trần Văn Lý (SN 1970, ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) có xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 6/11, phát hiện ông Lý có đến nhà chị T. sau đó hàng xóm phát hiện chị T. và cháu A. tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều thương tích.

Qua công tác truy tìm, lực lượng Công an đã phát hiện Trần Văn Lý đã tự tử trên địa bàn ấp Nhà Thính B, xã Cái Nước.

Vụ án đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.