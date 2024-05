Phát Đạt và Realty Holdings ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

(VTC News) -

Cụ thể, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Kinh doanh & Dịch vụ Bất động sản Realty Holdings đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cam kết bán & mua toàn bộ sản phẩm dự án gồm: Khu Nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương) và Khu đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định).

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt tặng hoa cho hai đơn vị.

Theo nội dung hợp tác chiến lược toàn diện, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) cam kết bán sỉ toàn bộ sản phẩm thuộc dự án: Khu Nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương) và Khu đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định).

Ban lãnh đạo Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Realty Holdings chụp hình lưu niệm.

Ngoài ra, Phát Đạt được quyền quản trị dòng tiền khi Realty Holdings triển khai bán hàng tại thời điểm các dự án đủ điều kiện pháp lý.

Ông Bùi Quang Anh Vũ – Tổng Giám đốc Phát Đạt và Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc điều hành Realty Holdings tại Lễ ký kết.

Khu Nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương) tọa lạc vị trí đắc địa tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng diện tích 4,46 ha bao gồm Thuận An 1 (1.81 ha) và Thuận An 2 (2.65 ha), cung ứng 5.970 sản phẩm.

Tháng 12/2023, dự án được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép xây dựng. Tháng 1/2024, dự án đã được khởi công xây dựng, bắt đầu từ móng, cọc, tường vây.

Tháng 4/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 2 để triển khai xây dựng phần hầm, phần thân thuộc Thuận An 1. Hiện dự án đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng.

Phối cảnh dự án Khu Nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương).

Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh tọa lạc tại vị trí đắc địa, mặt tiền Quốc lộ 19, ngay trung tâm đô thị mới của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng diện tích 43,16 ha với tổng số lượng sản phẩm 1.422 sản phẩm.

Tháng 10/2023, dự án đã được UBND tỉnh Bình Định giao đất và Sở Xây dựng Bình Định cấp phép xây dựng. Tháng 12/2023, dự án tiếp tục được cấp giấy phép xây dựng để san nền công trình. Hiện dự án đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng.

Phối cảnh dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định).

Dự án Khu Nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương) và Khu đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định) là 2 trong số 4 đến 6 dự án có tổng giá trị sản phẩm từ 30.000 đến 40.000 tỷ đồng dự kiến triển khai năm 2024 của PDR.

Ngoài ra, năm 2024 với định hướng “Sẵn sàng cho vận hội mới”, Phát Đạt sẽ tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng; Tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án; Tập trung bán hàng để có dòng tiền ổn định; Tập trung tìm kiếm các quỹ đất có vị trí đắc địa để đầu tư phát triển dự án.