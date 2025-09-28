Phạt 19 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe tài xế lái biển xanh đi ngược chiều

(VTC News) -

Clip xe biển xanh đi ngược chiều, suýt va chạm với xe ô tô khác.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị xác định được tài xế lái xe biển xanh đi ngược chiều trên đường Hùng Vương (phường Phú Yên) vào trưa 27/9.

Hai xe không có va chạm, người lái xe biển số màu xanh đi vào đường có biển báo “cấm đi ngược chiều”. Theo điểm d, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Điều khiển xe ô tô đi trên đường có biển báo "cấm đi ngược chiều", phạt tiền từ 18 triệu đến 20 triệu; trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Xe biển xanh đi ngược chiều (ảnh cắt từ clip)

"Tài xế này bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Theo quy định, sau 7 ngày, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định xử phạt", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

Theo thông tin Báo điện tử VTC News đưa ngày 27/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip do tài khoản có tên C.Q.L đăng tải trên Facebook đăng tải với nội dung "Xe chạy ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy".

Vụ việc xảy ra lúc 11h43 ngày 27/9 tại đoạn đường tỉnh 650 ngã ba Thăng Long - Phú Yên, xe biển xanh có dấu hiệu đi ngược chiều từ bên kia đường và rẽ phải không quan sát. Cũng tại thời điểm nà, xe của anh C.Q.L (quê Cà Mau) đang đi trên làn đường có tốc độ cho phép là 90km/h, nhưng gần tới giao lộ anh L. đã giảm dần xuống 76km/h.

Tuy nhiên, xe biển số xanh rẽ phải bất ngờ vào sân bay Tuy Hòa khiến xe của anh C.Q.L có gắn camera đi đúng làn đường đang chạy với tốc độ cao phải thắng gấp, rất may anh L. xử lý kịp thời nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng.