Phạt 17 triệu đồng tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 19/10, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đơn vị đã mời tài xế đi ô tô ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên làm việc.

Tài xế là ông T.V.C. (SN 1962, thường trú tại xã Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Tài xế T.V.C. làm việc với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, ông C. thừa nhận hành vi đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào chiều 16/10. Cảnh sát đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông C. là 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Cơ quan công an cho biết hành động lái ô tô đi ngược chiều đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là rất nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Hình ảnh ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trước đó, chiều 16/10, đoạn clip ghi lại chiếc ô tô con đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Theo hình ảnh, chiếc xe đi ngược chiều ở phần đường dẫn lên cầu vượt sông Hồng - gần nút giao IC10 (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Đoạn đường trên có tốc độ tối đa 100km/h và chuẩn bị vào đoạn giới hạn 80km/h (khi di chuyển trên cầu). Nhiều tài xế đang chạy với tốc độ cao phải đánh lái né chiếc xe này.