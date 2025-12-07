Phản ứng của Nga về chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ

Điện Kremlin ngày 7/12 hoan nghênh việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump điều chỉnh Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó không còn gọi Nga là “mối đe dọa trực tiếp”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá đây là bước đi tích cực.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Ukraine năm 2022, các tài liệu chiến lược của Mỹ đều coi Moscow là một trong những mối đe dọa an ninh hàng đầu. Tuy nhiên, bản cập nhật chiến lược công bố ngày 5/12 đã thay đổi giọng điệu, thể hiện cách tiếp cận mềm dẻo hơn và kêu gọi hợp tác hạn chế với Nga.

Ông Peskov cho biết bản chiến lược mới đã loại bỏ cụm từ mô tả Nga là “mối đe dọa trực tiếp”, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác với Moscow trong các vấn đề liên quan đến ổn định chiến lược.

“Chúng tôi coi đây là bước đi tích cực”, ông nói, nhưng cũng lưu ý rằng Nga sẽ cần nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi đưa ra đánh giá sâu hơn. “Chúng tôi chắc chắn cần xem xét và phân tích tài liệu một cách cẩn trọng”, TASS dẫn lời ông Peskov cho hay.

Chiến lược dài 29 trang đặt tầm nhìn đối ngoại của Tổng thống Trump trong khuôn khổ “chủ nghĩa hiện thực linh hoạt”, theo đó chính sách của Mỹ sẽ ưu tiên “những gì mang lại lợi ích cho nước Mỹ”. Văn kiện nêu Washington sẽ tìm kiếm giải pháp nhanh cho xung đột Ukraine và hướng tới khôi phục “ổn định chiến lược” với Moscow, đồng thời vẫn khẳng định hành động của Nga tại Ukraine tiếp tục là mối quan ngại an ninh trọng yếu.

Bản chiến lược được công bố trong bối cảnh sáng kiến hòa bình của Mỹ lâm vào bế tắc, dù Washington đã trình một đề xuất được cho là đáp ứng phần lớn yêu cầu của Moscow trong cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.

Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra những phát biểu tích cực về Tổng thống Nga Vladimir Putin, khiến các đối thủ chính trị chỉ trích ông “mềm mỏng với Moscow” ngay cả khi chính quyền của ông vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine.

Trong khi đó, các đồng minh châu Âu – vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ để răn đe Nga – theo dõi sát sự thay đổi này và bày tỏ lo ngại rằng việc Washington giảm tông trong cách mô tả Nga có thể làm suy yếu các nỗ lực đối phó Moscow khi chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn.